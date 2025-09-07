DE
Accident de VTT
Deux spectatrices blessées après une chute aux Mondiaux de Champéry

Lors des Mondiaux de VTT à Champéry, un accident spectaculaire s'est produit pendant l'épreuve masculine de Downhill. Le Vénézuélien Antony Ruiz a perdu le contrôle de son vélo, blessant deux spectatrices qui ont été héliportées à l'hôpital.
L'épreuve masculine de Downhill des Mondiaux a été marquée par une spectaculaire sortie de piste de l'un des premiers concurrents à s'élancer, dimanche à Champéry. Deux personnes ont été blessées et héliportées à l’hôpital.

L'accident s'est produit après que le Vénézuélien Antony Ruiz a perdu la maîtrise de son VTT et a fini sa descente dans le public. Les deux personnes blessées sont «une fillette de 8 ans et une femme de 52 ans», selon une information de la Police cantonale valaisanne recueillie par Keystone-ATS. «Leur pronostic vital n’est pas engagé.»

