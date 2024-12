Championne olympique et 554 contraventions au compteur

La championne olympique Alina Zagitova fait sensation avec un nombre incroyable d'amendes de circulation. Photo: Keystone

Carlo Steiner et Blicky IA

La star russe du patinage artistique Alina Zagitova (22 ans) fait à nouveau les gros titres – non pas sur la glace, mais dans la rue. La championne olympique de 2018 et championne du monde de 2019 a accumulé depuis cette même année un nombre incroyable de 554 contraventions, rapporte le portail en ligne russe «Sport24». De plus, elle aurait déjà conduit sans autorisation alors qu'elle était mineure.

Elle a dû payer 497'000 roubles (un peu plus de 4250 francs) pour ces infractions. Rien que cette année, elle a déjà reçu 197 contraventions. Les raisons de ces infractions sont multiples: 401 fois, Sagitowa a par exemple été prise en flagrant délit d'excès de vitesse, 65 fois elle a ignoré des panneaux de signalisation, 18 fois elle s'est mal garée et 14 fois elle a fait demi-tour sans autorisation ou a emprunté la voie de bus.

Particulièrement inquiétant: la conductrice de Porsche et de BMW a brûlé cinq fois des feux rouges. Malgré le nombre élevé d'infractions, elle ne risque pas d'être interdite de conduire en Russie.

Disparue de la scène sportive

La patineuse artistique, championne olympique à 15 ans en 2018 à Pyeongchang, semble avoir pris conscience de sa conduite dangereuse. L'année dernière, elle a posté sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle elle se filmait en train de griller un feu rouge.

Sur le plan sportif, les choses ne vont pas non plus très bien pour la jeune femme de 22 ans. Elle n'a plus participé à des compétitions depuis 2020. On ne sait pas si elle fera un jour son retour. En raison de la guerre en Ukraine, la plupart des athlètes russes ne sont de toute façon plus autorisés à participer à des compétitions internationales.