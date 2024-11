Sports d'hiver: les principales chances de briller pour la Suisse

Felix Trunz, 18 ans, est l'un des principaux espoirs suisses du saut à ski. Pourra-t-il s'établir dans la hiérarchie mondiale? Photo: BJOERN SCHNEIDER

Nicola Abt , Marco Pescio et Matthias Dubach

Alors que la neige débarque jusqu'en plaine en cette fin novembre et que le ski alpin a déjà repris ses droits à Sölden puis à Levi, Blick vous propose un aperçu des autres sports d'hiver avec les principaux rendez-vous et les chances de médailles pour les Suissesses et les Suisses engagés.

Ski acrobatique

Coup d'envoi: 22-23 novembre à Stubai (Autriche, slopestyle)

Cette saison encore, la Suisse peut compter sur Mathilde Gremaud. La triple gagnante du globe l'hiver dernier a triomphé lors de l'ouverture du big air à Coire. La Fribourgeoise fait partie des favorites pour l'or aux Championnats du monde à domicile à St-Moritz (du 17 au 30 mars). La Suisse peut aussi compter sur une deuxième championne olympique de slopestyle en la personne de Sarah Höfflin. L'équipe masculine est quant à elle menée par Andri Ragettli, champion du monde de slopestyle et star d'Internet. Le Laax Open (du 14 au 18 janvier) donnera un avant-goût des Championnats du monde à domicile.

Début de saison réussi : Mathilde Gremaud triomphe au Big Air de Coire. Photo: freshfocus

Saut à ski

Coup d'envoi: du 22 au 24 novembre à Lillehammer (Norvège).

Loin de se lasser du saut à ski, Simon Ammann dispute sa 28e saison de Coupe du monde cet hiver. C'est toutefois Gregor Deschwanden qui sera le leader de l'équipe. Le Lucernois est monté sur le podium de la Coupe du monde la saison dernière. Dernièrement, il a montré de solides performances lors des entraînements face aux Allemands. Felix Trunz, 18 ans, est un jeune talent qui aura aussi la chance de faire ses preuves en Coupe du monde. Chez les femmes, Sina Arnet veut voler régulièrement vers les points. Les principaux rendez-vous de la saison sont les compétitions d'Engelberg (du 20 au 23 décembre), la Tournée des quatre tremplins (du 28 décembre au 6 janvier) et les Championnats du monde de Trondheim (du 25 février au 9 mars).

Jusqu'où vole Simon Ammann lors de sa 28e saison de Coupe du monde ? Photo: Ers

Patinage de vitesse

Coup d'envoi: du 22 au 24 novembre à Nagano (Japon)

La Coupe du monde débute ce week-end au Japon. Pour Livio Wenger (31 ans), qui a réalisé un coup d'éclat la saison dernière en décrochant le bronze aux Championnats du monde de départ en ligne, l'objectif est de continuer sur cette lancée cet hiver. L'espoir suisse déclare: «Je me sens très bien, la préparation a été parfaite.» Le point culminant n'interviendra qu'en fin de saison avec les Championnats du monde à Hamar (Norvège). «Les Championnats du monde sont encore loin. Maintenant, l'accent est mis sur les premières courses de Coupe du monde à Nagano et à Pékin», explique Livio Wenger.

Livio Wenger se sent très bien avant le début de la Coupe du monde. Photo: freshfocus

Ski de fond

Coup d'envoi: du 29 novembre au 1er décembre à Ruka (Finlande)

La saison dernière a été marquée par une forte rumeur. Les coaches Ivan Hudac et François Faivre étant partis, c'est désormais le couple Erik et Karoline Braten Guidon qui tient les rênes. De leur côté, les frères et sœurs Nadine et Cyril Fähndrich ont effectué la préparation par eux-mêmes afin de pouvoir continuer à travailler avec Ivan Hudac comme entraîneur. Toujours est-il que le calme est revenu. Et les objectifs sont les mêmes pour tous: il y a d'abord la Coupe du monde à domicile à Davos (du 13 au 15 décembre), puis le Tour de Ski (du 28 décembre au 5 janvier) et surtout les Championnats du monde de ski nordique à Trondheim (en Norvège, du 26 février au 9 mars). Les Fähndrich n'y seront pas les seuls à être compétitifs. Le spécialiste de la distance Beda Klee ou les sprinters Janik Riebli et Valerio Grond seront de redoutables adversaires.

Les frères et sœurs de ski de fond Cyril et Nadine Faehndrich suivent leur propre voie. Photo: Sven Thomann

Biathlon

Coup d'envoi: du 30 novembre au 8 décembre à Kontiolahti (Finlande)

Les Championnats du monde à Lenzerheide (du 12 au 23 février 2025) seront le point culminant de la saison. Les grands espoirs suisses sont la double championne de la Coupe du monde Lena Häcki-Gross et le tireur Sebastian Stalder. Sans oublier Niklas Hartweg, qui est en bonne voie pour un retour après son opération de l'épaule cet été après une chute en VTT. Malgré quelques incertitudes, une médaille suisse est tout à fait possible dans les Grisons.

Lena Häcki-Gross réussira-t-elle le grand coup lors des championnats du monde à domicile ? Photo: NordicFocus/freshfocus

Snowboard

Coup d'envoi: du 30 novembre au 1er décembre à Mylin (Chine)

Les attentes sont élevées cette saison. Lors des derniers Championnats du monde, l'équipe de snowboard alpin a remporté trois médailles. Lors des manches à St-Moritz (du 17 au 30 mars), les chances de remporter des succès similaires sont bonnes. Notamment grâce à Julie Zogg. La championne du monde de slalom parallèle réalise constamment les meilleurs temps à l'entraînement. Avec en outre Xenia von Siebenthal, c'est une jeune fille de 17 ans qui est sur le point d'atteindre l'élite mondiale. Il y a deux ans, elle a remporté de manière sensationnelle le titre de championne du monde junior. Chez les hommes, les plus grands espoirs reposent sur Dario Caviezel. Après de nombreux tests de matériel, le deuxième des championnats du monde de slalom géant parallèle a trouvé le réglage optimal. Fin décembre (Davos) et début janvier (Scuol), des courses de Coupe du monde auront lieu dans les Grisons.

Julie Zogg montre de bonnes performances à l'entraînement. Peut-elle les reproduire en compétition ? Photo: keystone-sda.ch

Curling

L'un des temps forts de la saison a déjà lieu cette semaine: aux Championnats d'Europe en Finlande, les deux équipes suisses emmenées par Silvana Tirinzoni et Yannick Schwaller se battent pour des médailles. Pour les femmes, il s'agit de défendre leur titre, le quatuor sera également aux Championnats du monde (du 15 au 23 mars) en Corée du Sud après avoir remporté quatre titres mondiaux et une fois l'argent lors des cinq dernières éditions. En interne, une mini-rocade a eu lieu: Carole Howald joue désormais en tant que deuxième, échangeant sa position avec Selina Witschonke, qui joue en tant que lead les deux premières pierres. Chez les hommes, rendez-vous est pris pour les Championnats du monde du 29 mars au 6 avril au Canada.

Silvana Tirinzoni vise le titre aux championnats d'Europe en Finlande. Photo: keystone-sda.ch

Patinage artistique

La participante aux Jeux olympiques Alexia Paganini (23 ans) s'est retirée il y a quelques semaines. Grâce à la Bâloise Kimmy Repond (18 ans, médaille de bronze aux Championnats d'Europe 2023) et à la Thurgovienne Livia Kaiser (20 ans, 9e aux Championnats du monde), la Suisse reste toutefois parmi l'élite mondiale. Kimmy Repond participe actuellement à une série de Grand Prix de haut niveau et aurait pu devenir à Halifax la première Suissesse sur le podium depuis Sarah Meier en 2007. Elle a toutefois dû se contenter de la quatrième place.

Avec Kimmy Repond et le Schaffhousois Lukas Britschgi (26 ans, médaille de bronze aux Championnats d'Europe 2023), il y a donc deux candidats au podium aux Championnats d'Europe de Tallinn (27 janvier au 2 février), pour autant que ce dernier se remette correctement d'une blessure au genou. Les championnats du monde auront lieu quant à eux du 25 au 30 mars à Boston (USA). A noter que pour la première fois depuis de nombreuses années, la Suisse sera présente dans toutes les disciplines, puisque les Zurichois Gina Zehnder (19 ans) et Beda-Leon Sieber (20 ans) représenteront la danse sur glace et qu'Oxana Vouillamoz (20 ans) puis Tom Bouvart (22 ans) représenteront désormais la Suisse en patinage en couple.

Lukas Britschgi fait partie des candidats à une médaille aux championnats d'Europe de Tallinn. Photo: AFP

Bobsleigh

Coup d'envoi: du 7 au 8 décembre à Altenberg (Allemagne)

La saison s'annonce difficile après que Simon Friedli s'est retiré. L'équipe emmenée désormais par Michael Vogt, qui a fêté il y a un an la première victoire suisse en Coupe du monde depuis six ans, ne repartira toutefois qu'en janvier. Celui-ci se remet en effet d'une opération d'un disque intervertébral. Son pousseur, Sandro Michel, doit lui aussi se remettre de son accident qui a mis sa vie en danger. Chez les femmes, outre la leader de l'équipe Melanie Hasler, Debora Annen sera aussi une concurrente en Coupe du monde. Les Championnats du monde auront lieu en mars aux États-Unis. De plus, St-Moritz accueillera l'équipe pendant deux week-ends en janvier.

Le pilote Michael Vogt (à gauche) et son pousseur Sandro Michel se remettent actuellement de blessures. Photo: keystone-sda.ch

Snowboard Freestyle

Coup d'envoi: 8 décembre Secret Garden (Chine, halfpipe)

Une blessure est venue perturber la préparation de la saison. Le médaillé de bronze olympique Jan Scherrer a subi une fracture compliquée du cartilage costal lors d'une chute à l'entraînement. Le spécialiste du halfpipe et leader de l'équipe espère pouvoir s'entraîner à nouveau à fond fin janvier. Il manquera probablement le Laax Open (du 14 au 18 janvier). Pour les snowboarders également, le point culminant de la saison est le Championnat du monde de St-Moritz (du 17 au 30 mars). Chez les femmes, les meilleures chances de médailles sont celles de Bérénice Wicki et d'Ariane Burri.

Le médaillé de bronze olympique Jan Scherrer manque le début de la saison.

Skicross

Coup d'envoi: 12-13 décembre Val Thorens (France)

Décrocher une place pour les Championnats du monde: voilà la lutte qui animera l'hiver. Chez les hommes, environ huit athlètes peuvent espérer décrocher une place à St-Moritz (du 17 au 30 mars). Le champion du monde Alex Fiva et le champion olympique Ryan Regez ont fait forte impression lors de la préparation. L'équipe féminine est de son côté menée par Fanny Smith, qui a changé de marque de ski pour cette saison. Après le début de la saison en France, le spectacle nocturne d'Arosa aura lieu le 17 décembre.

Le champion olympique Ryan Regez (m.) remportera-t-il le titre lors des championnats du monde à domicile ? Photo: IMAGO/GEPA pictures

Snowboardcross

Coup d'envoi: 13-14 décembre à Cervinia (Italie)

L'hiver dernier, la Suisse a remporté quatre podiums. L'occasion d'espérer des médailles aux Championnats du monde à St-Moritz. Chez les hommes, il s'agira, comme les années précédentes, d'un one-man-show. Toute la pression repose sur Kalle Koblet. Chez les femmes, la composition est plus large. L'équipe est menée par Sina Siegenthaler, qui a fêté sa première victoire en Coupe du monde la saison dernière, et Sophie Hediger, qui est montée deux fois sur le podium. Derrière elles, Noémie Wiedmer, 17 ans, se rapproche à grands pas de l'élite mondiale.