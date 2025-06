Photo: Geneva Supercars Show

Grégory Beaud Journaliste Blick

Avant l'ouverture officielle du Geneva Supercars Show, un panel de journalistes, politiciens et invités étaient conviés à une présentation en lever de rideau. Celle de la Lamborghini Temerario en première suisse. «Même sous ce drap noir, vous pouvez admirer les courbes caractéristiques de cette marque», s'enthousiasme l'homme présentant le bolide. S'ensuit une alignée de chiffres qui peuvent donner le tournis. En vrac, le bolide hybride peut foncer à plus de 340 kilomètres à l'heure et possède plus de 900 chevaux sous le capot. Les spécialistes apprécieront.

Et ceux qui ne sont pas spécialistes (comme l'auteur de ces lignes)? Ils ne seront pas en reste dans les jardins du Domaine du Grand Malagny. Déjà parce que l'écrin qui surplombe le Lac Léman est magnifique. La verdure du parc est entretenue au poil et la vue sur l'étendue d'eau est parfaite. Seule le Mont Blanc est resté timide ce jeudi, journée d'ouverture de la manifestation. Le voile de fumée en provenance du Canada était la seule ombre au tableau.

Le reste? De très belles carrosseries à deux roues ou quatre roues, bien entendu. Mais également des petits avions et autres hélicoptères. Certaines marques (pas les hélicoptères hélas) permettent aux curieux d'effectuer des essais comme Lucid, la marque concurrente de Tesla sur le marché électrique.

Un monstre comme star du show

Tesla ne fait certes plus forcément l'unanimité pour des raisons qui dépassent (par la droite) l'aspect purement automobile. Mais son Cybertruck, lui, a semblé faire l'unanimité parmi le panel d'invités. Même si le soleil était voilé, il a permis aux pans en inox de briller de mille feux sous la touffeur de Genthod.

Ce week-end, le monstre de la marque californienne a été présenté sur le sol suisse pour la première fois. Et c'est évidemment le mastodonte gris métallisé qui a attiré tous les regards. Si Tesla permettait de faire des essais de ses autres modèles, le Cybertruck, lui, est resté bien sagement garé dans les jardins du Grand Domaine de Malagny.

L'horloger Franck Müller se cache derrière cette manifestation née sur les cendres du Salon de l'Auto de Genève. Pour l'occasion le fondateur de la marque était présent et a ouvert les festivités en compagnie des autorités locales de Genthod. Hormis le passage de quelques avions de ligne - logique -, rien n'a troublé la quiétude du parc situé en proche banlieue genevoise. Malgré les nombreuses belles mécaniques présentes dans les jardins, la tranquillité était de mise. Et les visiteurs pourront admirer les bolides et les lieux jusqu'à dimanche.

Renseignements et billets ici.