Massimo Lorenzi va quitter la RTS en 2026

37 ans. C'est le temps qu'aura duré la carrière de Massimo Lorenzi au service public. La RTS a annoncé ce mardi que son chef des sports allait prendre sa retraite en 2026. Celui qui est entré au service public en 1989 va donc raccrocher les crampons et partir à la retraite après les Jeux olympiques de Milan/Cortina. Une période de transition aura lieu entre lui-même et son successeur, qui sera connu à l'été 2025.

«J'ai une chance inouïe d’avoir pu faire un parcours si passionnant et diversifié. Je partirai totalement convaincu par la nécessité de préserver en Suisse un service public de qualité et varié, dit Massimo Lorenzi dans un communiqué. La RTS et la SSR constituent un ciment indispensable à ce pays.»

Celui qui a commencé sa carrière de journaliste en 1986 au journal «Le Suisse» a rejoint la TSR trois ans plus tard. Là, il a collaboré sur plusieurs émissions comme «Temps présent» ou les «TJ». De 1993 à 1998, il était présentateur du «TJ Soir», l'actuel 19h30.

Après l'actualité, il s'intéresse à la culture et change de département. «Autrement dit» ou «Passe-moi les jumelles» sont des magazines pour lesquelles il a collaboré entre 1999 et 2008.

Puis, à la suite des Jeux olympiques de Vancouver en 2010, il est nommé rédacteur en chef des Sports à la RTS – poste qu'il occupe encore à ce jour, et ce jusqu'en 2026 donc.

«La RTS exprime d’ores et déjà toute sa gratitude envers Massimo Lorenzi, dont les compétences télévisuelles et la vision de service public ont servi pendant plus de trente ans la cause de l’information et du journalisme sportif sur notre chaîne, lui valant reconnaissance en Suisse et à l’étranger», conclut l'entreprise dans son communiqué.