Qui sera le commentateur de l'équipe de Suisse lors du prochain Mondial de hockey? Pour l'heure, aucune décision n'a été prise et trois candidats sont en lice pour le poste.

Massimo Lorenzi et la RTS cherchent le successeur de Steve Roth Photo: Keystone

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lorsque Blick a révélé le changement de commentateur pour l'équipe de Suisse de hockey, Massimo Lorenzi avait annoncé que la succession n'interviendrait pas avant septembre ou octobre. Logique, vu que le premier tournoi international de l'équipe de Patrick Fischer a lieu cette semaine déjà. Après avoir lancé un appel à candidatures internes, le rédacteur en chef de la RTS a décidé... de ne rien décider.

Enfin pas tout à fait. Une première sélection a débouché sur une liste de trois candidats. «C'est vrai que nous n'avons pas pris de décision définitive, nous confie le rédacteur en chef de la rédaction sportive de la RTS. Nous allons effectuer des tests avec un certain nombre de personnes. Elles passeront le plus important qui soit: le direct.»

Grosses échéances à venir

Problème? La télévision publique ne diffuse plus qu'un minimum de matches de hockey sur son antenne, ce qui fera durer le processus. «C'est une décision importante, précise Massimo Lorenzi. Nous allons confier un bail à longue durée à celui qui sera choisi.» Avec le Mondial 2025 au Danemark et une année 2026 très chargée avec les Jeux olympiques et le championnat du monde en Suisse, il est vrai que le futur commentateur va au-devant de belles échéances.

Ce jeudi, c'est donc l'un des trois «papables» qui sera au micro lors de la rencontre Suisse - Finlande (17h30), dans le cadre de l'Euro Hockey Tour. Son identité? «Ce sera Christophe Cerf», nous précise le dirigeant. Le Jurassien a déjà participé à de nombreux championnats du monde durant sa carrière. Il ne fera pas équipe avec Félicien Du Bois dont le poste a également été mis au concours. Avec qui Christophe Cerf partira-t-il à Helsinki? Selon nos informations, il s'agit de Tristan Vauclair, l'ancien attaquant ayant notamment joué à Lugano et Fribourg Gottéron.

Les deux autres commentateurs qui seront testés? Le dirigeant garde le mystère. Mais selon nos informations, ce sont Brian Wakker et Alain Thévoz qui seront à la lutte avec Christophe Cerf pour le poste. Le premier nommé s'est déjà occupé des interviews de l'équipe de Suisse par le passé. Alain Thévoz, lui, possède une riche expérience dans le hockey sur glace, lui qui a couvert de très nombreux Mondiaux durant sa carrière. Il est engagé à la radio. «Nous avons décidé de tester plusieurs profils», précise simplement Massimo Lorenzi sans confirmer nos indiscrétions. Le nom des consultants des deux derniers aspirants commentateurs n'a pas encore filtré.