Un nouveau dojo prêt pour les meilleurs judokas romands à Yverdon

Encadrés par deux entraîneurs, une centaine de judokas peuvent s'entraîner sur le site des anciennes usines Leclanché, rebaptisé Village 48. Il reçoit «des jeunes judokas qui souhaitent établir des premiers contacts avec la compétition de haut niveau, ainsi que des élites qui ont des ambitions plus sérieuses», explique Jean-Charles Gander, directeur administratif du site, interrogé par Keystone-ATS.

La mission du centre est claire: «Nous voulons développer le sport de performance. A partir du moment où nous avons des athlètes ayant déjà participé aux Jeux olympiques, l'objectif est de décrocher des médailles lors des grands rendez-vous, que ce soit aux championnats d'Europe et du monde ou aux Jeux olympiques», affirme le responsable.

Pour Yverdon, la présence d'une telle structure constitue «une grande fierté pour la ville», relève le municipal en charge des sports, François Armada. «Yverdon est une ville de sport, lequel occupe une place importante dans notre politique», indique-t-il. L'élu souligne qu'à l'instar des grandes villes du pays, Yverdon parvient aussi à accueillir des sportifs d'élite: «On en a aujourd'hui avec le foot et le rugby, mais aussi avec le judo».

Financement public-privé

Le nouveau dojo englobe un tatami de 400 m2, de nouveaux vestiaires répartis sur deux niveaux ainsi que des salles dédiées aux soins, à la théorie et à la musculation. Le site comprend également une galerie conçue pour visionner les entraînements et les combats. De quoi offrir «des conditions d'entraînement idéales à nos athlètes», se réjouit Jean-Charles Gander.

Les nouvelles installations ont coûté un peu plus de 1,7 million de francs. Elles ont été notamment financées par des subventions du Fonds d'utilité publique du canton de Vaud, du Fonds du sport vaudois et de la Ville d'Yverdon. Le propriétaire des lieux, la société immobilière Hiag, a aussi contribué pour environ un tiers du montant total.

L'inauguration est programmée samedi en présence, entre autres, de la ministre des sports vaudoise Christelle Luisier, de son homologue fribourgeois Romain Collaud et des autorités yverdonnoises. Des allocutions et une visite des installations suivie d'une présentation des athlètes et d'une démonstration de judo figurent au programme de la journée.

Projet revu et déplacé

Yverdon a été désignée en 2019 par la Fédération suisse de judo et ju-jitsu (FSJ) pour accueillir un deuxième Centre national de performance, le premier en Suisse romande. Le projet initial prévoyait ce nouveau dojo à l'avenue des Sports dans le cadre du projet «Sports 5».

Celui-ci ayant été arrêté en 2021, un nouveau projet a été développé à Village 48 à l'avenue de Grandson. Après avoir obtenu les différentes approbations, les travaux avaient pu débuter en mars 2024 pour s'achever juste avant Noël.