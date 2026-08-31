Scottie Scheffler a remporté dimanche la FedEx Cup, décrochant le PGA Championship Tour et un chèque de 10 millions de dollars. Il dépasse ainsi Tiger Woods en termes gains et devient le golfeur le mieux payé de l'histoire.

ATS Agence télégraphique suisse

Le No 1 mondial Scottie Scheffler a réalisé une belle remontée pour s'adjuger dimanche la FedEx Cup. Il remporte ainsi le dernier tournoi du circuit PGA, le Tour Championship, pour la deuxième fois de sa carrière. L'Américain, quadruple vainqueur d'un Majeur, a rendu une carte de 66, soit quatre coups sous le par, pour s'imposer avec trois coups d'avance et dépasser Viktor Hovland à l'East Lake Golf Club d'Atlanta.

Il dépasse Tiger Woods

Scottie Scheffler a débuté la journée à trois coups du leader norvégien après le troisième tour de samedi. Mais il a progressivement réduit l'avance avant de prendre le large dans la dernière ligne droite pour décrocher le 22e titre de sa carrière sur le circuit PGA et empocher le chèque de 10 millions de dollars.

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A 30 ans, l'Américain devient le joueur de golf le mieux payé lors de sa carrière sur le circuit PGA, avec plus de 130 millions de dollars, soit quasiment dix millions de plus que la légende Tiger Woods.