DE
FR

11,5 à 4,5
L'Europe proche de la victoire après le 2e jour de la Ryder Cup

La Ryder Cup voit l'Europe prendre une avance considérable de 11,5 à 4,5 face aux Etats-Unis à Farmingdale. Les Européens, à deux doigts de la victoire, cherchent à remporter leur premier triomphe en Amérique depuis 2012.
Publié: 08:43 heures
Partager
Écouter
Shane Lowry et les Européens ont pris une avance sans doute décisive samedi
Photo: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Europe, toujours aussi solide, a pris une avance qui semble décisive à l'issue de la deuxième des trois journées de compétition de la Ryder Cup samedi à Farmingdale, près de New York. L'équipe du capitaine Luke Donald mène 11,5 à 4,5 face aux Etats-Unis.

A lire aussi
Trois points d'avance pour l'Europe après la 1re journée
Ryder Cup à Farmingdale
Trois points d'avance pour l'Europe après la 1re journée
L'Europe vire en tête: 3-1 face aux USA
Trump présent
L'Europe vire en tête: 3-1 face aux USA

Les Européens, à la tête d'un écart record après deux jours, n'ont ainsi besoin que de remporter deux des 12 simples disputés dimanche et d'ajouter un match nul pour conserver leur trophée acquis à Rome il y a deux ans. Ils visent un premier triomphe sur le sol américain depuis 2012. Cette année-là, l'Europe était menée 10-6 avant la dernière journée, et sa remontée avait été qualifiée de «miracle de Medinah», renvoyant à l'irrationnel un éventuel renversement américain dimanche.

Chaude ambiance

Sur le parcours Bethpage, entouré du bouillant et chauvin public américain, les visiteurs ont su faire fi des insultes et des tentatives de déstabilisation, à l'image de Rory McIlroy, qui a fini par s'en prendre à un fan avant un putt.

Associé à Shane Lowry, le Nord-Irlandais est resté invaincu sur cette édition en dominant Justin Thomas et Cameron Young lors des «four-ball» samedi après-midi. Impérial, Tommy Fleetwood a lui remporté son 4e match en deux jours, associé à Justin Rose, face à Bryson DeChambeau et au no 1 mondial Scottie Scheffler, défait lui pour la 4e fois.

J.J. Spaun, en infligeant sa première défaite en match de paires à Jon Rahm, a donné un petit espoir aux locaux en fin de journée, douché quelques minutes plus tard par deux coups de fer fantastiques de Matt Fitzpatrick et Tyrrell Hatton pour empocher un nouveau point sur le no 18 face à Sam Burns et Patrick Cantlay.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus