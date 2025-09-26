L'Europe a viré en tête 3-1 face aux Etats-Unis après la première matinée de la Ryder Cup vendredi à Farmingdale, près de New York.

L'équipe européenne est en quête d'un premier succès sur le sol américain depuis 2012 et le «miracle de Medinah».

Malgré le vacarme assuré par les supporters locaux, les Européens, victorieux de la dernière édition il y a deux ans à Rome, ont maîtrisé les «foursomes» du vendredi matin, des matches par paire où chaque duo ne joue qu'une seule balle.

Donald Trump présent

Le président Donald Trump, grand amateur de golf, a fait son apparition sur le site en cours de matinée alors que les États-Unis étaient menés 3-0, une première à domicile dans l'histoire de la prestigieuse compétition.

Lors des trois premiers matches, les Américains n'ont remporté au total que quatre trous. Le héros du dernier Masters Rory McIlroy, vainqueur de quatre trous sur birdie, a ainsi fait le travail avec Tommy Fleetwood face aux Américains Collin Morikawa et Harris English. Les États-Unis ont sauvé l'honneur avec Xander Schauffele et Patrick Cantlay, qui ont dû batailler jusqu'au dernier trou face à Robert MacIntyre et Viktor Hovland.

À l'issue des trois jours de compétition, les Européens auront besoin de 14 points (sur 28) pour conserver leur trophée, les États-Unis visent 14,5 points pour s'en emparer.