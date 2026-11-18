Les pétards pourraient être freinés, mais pas la 13e rente AVS: promise dès décembre prochain, elle n’a toujours pas de financement assuré, le relèvement de la TVA restant sous la barre du oui dans les sondages.

Claude Ansermoz Rédacteur en chef en charge des contenus

Ce n’est visiblement pas à coups de fusées ou de vésuves que les vainqueurs des votations fédérales du 29 novembre fêteront leur succès dans les urnes. L’initiative visant à limiter les feux d’artifice bruyants conserve une nette longueur d’avance dans les sondages. De quoi offrir aux médias étrangers une nouvelle occasion de s’amuser de la Suisse et de ses scrutins «exotiques».

Dans les urnes, l’électorat helvétique cultive l’art du paradoxe, voire du pétard mouillé; tout simplement parce que ce ne sont jamais exactement les mêmes citoyens qui se mobilisent d’un objet à l’autre. Contre les explosifs festifs privés, les défenseurs des animaux domestiques et sauvages, soutenus par ceux qui en ont assez du vacarme, des déchets et des risques d’incendie, ont visiblement trouvé la bonne formule.

Le financement cale déjà

Reste l’autre grand chantier du dimanche: le financement de la 13e rente AVS. Sur le papier, elle n’a rien à craindre du spectre de l’assurance maternité, inscrite dans la Constitution en 1945 mais concrétisée seulement soixante ans plus tard, en 2005. Cette fois, le calendrier est verrouillé: les retraités toucheront bel et bien leur treizième versement dès décembre prochain. Le piège est ailleurs.

Pour faire passer une modification constitutionnelle et franchir l’obstacle de la double majorité du peuple et des cantons, la sagesse politique fixe la barre de sécurité autour de 55% de «oui». Or le relèvement de la TVA de 0,4 point plafonne sous les 50% dans les enquêtes d’opinion.

Pris en tenaille entre une droite allergique à toute hausse d’impôt et des électeurs soucieux de leur pouvoir d’achat, le financement cale. La 13e rente va donc exploser comme prévu dans les comptes de l’AVS dès cet hiver. Mais faute de consensus sur la manière de payer l’addition, la bataille politique ne fait que commencer.