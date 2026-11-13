Centres-villes qui se meurent: on n'a jamais signé pour ça!

Les commerces subissent la difficulté d'accès aux centres-villes. Clients, fournisseurs, artisans n'arrivent plus à s'y garer. Que gagne-t-on à avoir des villes sans voitures mais sans commerces? Il faut mieux peser les intérêts, estime Myret Zaki.

Myret Zaki Journaliste Blick

On s'en doute, la question du manque criant de places de parking interroge bien au-delà du problème pratique de garer sa voiture au quotidien. Il s'agit en réalité des effets indésirables de politiques environnementales qui se voulaient vertueuses. Or les effets négatifs ne peuvent plus être niés. On est face à l'opposition frontale d’intérêts entre ce que les internautes appellent «les bobos des villes qui ne veulent ni bagnoles, ni parking», et les «habitants des communes de périphérie qui aimeraient venir en ville consommer».

Les parkings, un clou de plus dans le cercueil

La situation des commerçants est visible sous nos yeux. Leurs difficultés ne sont pas uniquement dues à l'accessibilité réduite des voitures au centre-ville. Biensûr que les loyers exorbitants et le commerce en ligne sont aussi de grands coupables. Mais la pénurie de parkings est un clou de plus dans le cercueil des commerces. Comment, même en étant écologiste convaincu, accepter pareille situation? Quiconque a voté pour les politiques de mobilité douce n'a jamais signé pour ça. Pour voir les centres-villes et leurs commerces de proximité dépérir. Et pousser davantage de clients vers les géants du commerce en ligne et les centres commerciaux périphériques.

Certainement que pour une citadine comme moi, subir la rareté des places de parking, la cherté des tarifs et les contraventions exorbitantes n'est pas dramatique car je peux utiliser les transports en commun et je le fais. Mais qu'en est-il des commerçants, restaurateurs, artisans, livreurs et fournisseurs, dont les activités se retrouvent sérieusement pénalisées? Qui peut nier qu'avec les travaux venus restreindre encore plus l'accès aux centres-villes, les dégâts sur les chiffres d'affaires sont réels et omniprésents? De quoi sérieusement interroger les politiques de mobilité douce, leur part de mauvais calculs et leurs effets collatéraux.

Comment accepter que les fourgonnettes repartent sans avoir trouvé de place, que le simple fait de s'arrêter pour décharger et charger du matériel de plomberie puisse valoir une amende, qu'un salon de coiffure à Lausanne voie chuter son chiffre d'affaires faute d'accès des clients, que des Lausannois aillent faire leurs achats à Morges juste pour pouvoir se garer, et que même les places de motos disparaissent?

Des politiques à revoir impérativement

Voilà ce que donnent des politiques environnementales mal pensées. Sur le papier, elles séduisent. Mais les déboires des commerces racontent une histoire moins plaisante. Celle d'une asphyxie à petit feu. Celle de politiques de mobilité douce qui n'ont pas su tenir suffisamment compte des besoins des professionnels et des commerces.

Car les coûts ne disparaissent pas, ils se déplacent. Lorsqu'un artisan consacre trente minutes à chercher une place, le coût finit par être assumé par l'entreprise ou par son client. Or encore une fois, les citoyens qui ont voté pour la mobilité douce n'avaient pas dans l'idée de sacrifier l'économie des centres-villes. Ou pour que le remède (environnemental) devienne presque pire que le mal.

Il ne s'agit pas ici de simples gémissements d'automobilistes qui refusent de changer leurs habitudes. On parle des acteurs de l'économie locale, qui ont besoin d'accéder aux centres-villes pour travailler. A Zurich, la moitié des artisans renoncent parfois à des mandats au centre, faute de stationnement.

Il faut biensûr soutenir l'objectif de réduire le bruit, la pollution et le trafic inutile dans nos villes. Mais sacrifier les commerces est un prix inacceptable à payer. S'il est certain que la piétonnisation peut avantager les commerces, cafés et restaurants, il faut garder à l'esprit qu'elle favorise aussi une certaine population aux dépens d'une autre. Et il est démontré qu'elle peut aussi fragiliser certaines activités des centres en accélérant la transformation de l'offre commerciale.

Un centre-ville c'est avant tout des commerces

Une politique environnementale ne devrait jamais nous imposer de choisir entre la qualité de vie et la prospérité des centres-villes. Développer les pistes cyclables, les transports publics et les espaces piétons, bien sûr. Mais sans oublier les livraisons, les artisans et les clients qui ont réellement besoin d'un véhicule. Une ville durable n'est pas seulement une ville où on circule autrement. Il faut pouvoir aussi y travailler, y faire ses achats et y vivre.

A quoi bon débarrasser les centres-villes de leurs voitures, mais aussi de leurs commerces? Si l'on supprime des milliers de places, il faut au moins garantir qu'il reste assez d'emplacements de livraison, d'autorisations pour les artisans et d'accès aux commerces.

ll s'agit de prendre en compte les pertes de temps systématiques, les surcoûts et les fermetures de magasins avant de supprimer des milliers de places. Jamais l'écologie urbaine ne doit se résumer au nombre de voitures chassées des centres-villes, elle doit aussi veiller à ce qu'ils restent vivants, accessibles et surtout économiquement diversifiés.