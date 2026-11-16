Dans un communiqué envoyé à l’AFP ce lundi 16 novembre, Gérard Depardieu a renoncé à son procès en appel pour agressions sexuelles, avant de présenter ses excuses. Pour notre journaliste, il n’avait pas d’autre choix que de s’excuser. Et il ne le fait, en vérité, qu’à moitié.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Gérard Depardieu a présenté ses «sincères et profondes excuses». Ce lundi 16 novembre, le comédien de 77 ans a expressément renoncé à son procès en appel, acceptant ainsi la sentence de 18 mois avec sursis, pour avoir sexuellement agressé deux femmes sur le tournage du film «Les Volets verts», en 2021.

Et ce n’est pas trop tôt. Au contraire, il semble absurde qu’il n’ait pas été jugé plus tôt. Accablé à maintes reprises par des accusations de viol, de violences ou d’agressions, durant des années, l’acteur français avait miraculeusement échappé à toute condamnation. «Ils n’ont rien contre moi», avait-il affirmé, en 2021, alors qu’une énième enquête n’avait abouti qu’à une bouffée de néant. Or, le voilà qui «entend», qui «assume» et qui s’excuse.

Pour reprendre les propos exacts de son communiqué envoyé à l’AFP, il reconnaît que «la justice s’est prononcée» et qu’il «a été reconnu coupable». Mais comment aurait-il pu continuer à nier, alors que Mediapart vient juste de diffuser des images tirées du tournage de «Turf», dans lesquelles il touche les fesses et l’entre-jambe d’une figurante de 22 ans? Hormis «assumer», les autres choix qui s’offraient à lui se résumaient à invoquer un jumeau caché ou une amnésie totale. Ces «sincères» excuses n’ont pas la moindre valeur: il ne les aurait probablement jamais présentées s’il n’y avait pas été contraint.

«J’appartiens à un monde qui n'existe plus»

D’ailleurs, si l’on décortique un peu les propos de son communiqué, il semble que Gérard Depardieu ne se repent qu’à moitié. Certes, il s’excuse auprès de «celles et ceux qui ont pu en souffrir» («ont pu?» Parce qu’il y a encore un doute sur leur souffrance?), mais le terme «assumer» est hautement ambigu. Peut-on «assumer» d’avoir agressé sexuellement deux femmes? Peut-on «assumer» d’avoir été accusé de violences pendant près de dix ans?

Apparemment oui, puisqu’on peut le justifier en affirmant appartenir «à un monde qui n’existe plus». L’acteur affirme s’être «longtemps caché derrière la provocation et la grivoiserie». Donc, tout cela n’était qu’une vaste blague que les victimes – ces mijorées! – n’ont simplement pas su saisir? On peut aisément imaginer que si cet ancien monde existait encore, Depardieu y serait resté vautré, comme dans un bain chaud qu’il n’a quitté qu’à contrecoeur.

Car, bien sûr, comment ne pas être nostalgique d’un monde dans lequel les femmes harcelées se taisaient et où les prédateurs qui leur attrapaient les fesses vivaient comme d’immortels intouchables? Gérard Depardieu n’a rien «entendu» du tout. Ce qu’il regrette, ce ne sont pas ses crimes; c’est le monde qui l’aurait laissé les commettre sans même sourciller.