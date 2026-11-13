Johnny Depp aurait dû être «cancelled» pour de bon

A l’affiche du nouveau film de Noël «Scrooge», Johnny Depp semble avoir été blanchi par Hollywood, malgré les accusations de violences domestiques. Pour notre journaliste, ce retour est d’autant plus affligeant qu’Amber Heard, elle, est probablement exilée à jamais.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Hollywood a la mémoire courte. Mais on aurait quand même pu espérer que le souvenir de Johnny Depp et Amber Heard, se déchirant sous les yeux offusqués du monde entier, resterait gravé dans les mémoires. Alors qu'en 2020, un juge civil britannique avait admis 12 des 14 actes de violence domestique dont l'accusait son ex-femme, le comédien de 63 ans parade actuellement sur les tapis rouges, en pleine promotion de son nouveau film de Noël, «Scrooge». C'est la première fois qu'il apparaît dans une production de cette taille, depuis les scabreux procès de 2020 et 2022.

En endossant le costume d'époque du célèbre avare imaginé par Charles Dickens, Johnny Depp espère probablement se voir offrir la même seconde chance que le personnage qu'il incarne. Et, dans ce sens, le choix du film semble plutôt habile pour Paramount Pictures, le mastodonte qui la finance. Après tout, c'est bien connu: réhabiliter un pauvre acteur en mal d'amour et d'argent est un acte de bonté!

Mais en réalité, l'ex-interprète de Jack Sparrow n'avait pas besoin de rédemption: voilà des lustres qu'il a été blanchi par Hollywood. Pire encore: il n'a jamais vraiment été condamné. Car tandis que Johnny Depp resurgit comme une innocente marguerite pour briller en toute impunité dans un film à 38 millions de dollars, Amber Heard, brisée et bannie du cinéma, s'est exilée en Espagne.

Les femmes sont «cancelled», mais Johnny Depp est immortel

Le Tout-Hollywood, ainsi que les flopées de fans si loyales à Johnny Depp, ont déjà oublié que l'ex-compagne du célèbre comédien s'est vue massivement harcelée, ridiculisée et humiliée par des milliers de trolls, traînée dans la boue, traitée d'hystérique ou de folle, pour avoir osé parler des violences qu'elle avait subies. Pour avoir refusé de se taire, après s'être vue lancer une bouteille de champagne à la figure par celui qui était censé l'aimer.

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Elle, personne ne l'applaudit pendant qu'elle tente de se repentir en chantonnant «Merry Christmas», feignant de n'avoir jamais incarné l'un des procès pour violences les plus médiatisés de l'Histoire. Pourquoi les femmes sont-elles volontiers et fatalement «cancelled» pour avoir ouvert la bouche, à l'image de Blake Lively et Meghan Markle, tandis que les hommes renaissent triomphalement de leurs cendres?

Le retour de Johnny Depp, la mort de MeToo

Dans le journal «New Statesman», la journaliste américaine Emily Lawford estime que le retour de Johnny Depp signe la mort du mouvement MeToo. Et elle a sans doute raison, hélas. Car cet exemple criant suggère que la parole des femmes n'a plus aucune conséquence, que des auteurs de violences peuvent se pavaner dans des suites VIP et récolter des milliers d'emojis coeur sur les réseaux sociaux.

Bien sûr, Johnny Depp aurait pu se reconstruire, entamer une thérapie, prendre du recul et retrouver un équilibre dans sa vie. Et tout le monde aurait été soulagé pour lui. Par contre, le fait qu'il soit adulé, couvert d'or, félicité et complimenté de toutes parts, sans n'avoir jamais réellement répondu de ses actes, est inacceptable. Applaudir le bourreau et bannir la victime: tel est le monde dans lequel nous vivons. Joyeux Noël, les enfants.