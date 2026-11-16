Gérard Depardieu renonce à son procès en appel après sa condamnation en mai 2025 pour agressions sexuelles sur deux femmes en 2021. L'acteur accepte la peine de 18 mois avec sursis et présente «ses excuses».

AFP Agence France-Presse

L'acteur français Gérard Depardieu a acté lundi son désistement de son procès en appel pour avoir agressé sexuellement deux femmes lors du tournage du film «Les volets verts» en 2021, dans un communiqué intitulé «J'entends», ce qui rend définitive sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis prononcée en mai 2025.

«La justice s'est prononcée. J'ai été reconnu coupable. Je l'entends et j'assume cette condamnation», écrit l'acteur, qui présente des «excuses, profondes et sincères» à celles et ceux qui ont «pu en souffrir», dans un communiqué envoyé à l'AFP, peu avant le début de l'audience qui s'est ouverte à 9h. L'avocat général et les parties civiles se sont également désistées en début d'audience.

«Sur les tournages, je me suis longtemps caché derrière la provocation et la grivoiserie», poursuit la star déchue du cinéma, reconnaissant que ses propos et «certains de (ses) gestes» n'étaient pas «sans conséquence», «particulièrement de la part d'un personnage puissant tel que j'ai pu l'être».

«Tout m'a échappé...»

Le comédien affirme n'avoir «jamais eu l'intention de blesser les femmes» qu'il a croisées, mais ajoute avoir «compris que l'intention ne change rien à la blessure». «Les procédures devant les tribunaux nous abîmen», ajoute l'acteur, qui a fait appel de son renvoi devant la cour criminelle pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould. La décision est attendue le 26 novembre. «Tout m'a échappé, tout, et surtout ma défense...», précise encore l'acteur qui évoque «un monde qui a disparu».

Gérard Depardieu s'était déjà désisté en avril de ses poursuites contre France Télévisions. Il contestait le montage d'un numéro de «Complément d'enquête» diffusé fin 2023, dans lequel il multipliait les propos dégradants envers les femmes et sexualisait une fillette lors d'un voyage en Corée du Nord.

Multiprimé du «Dernier métro» à «Cyrano de Bergerac», le comédien a été pendant plusieurs décennies considéré comme un géant du cinéma français, connu dans le monde entier, avant d'être rattrapé par ses outrances verbales et des accusations de violences sexuelles.