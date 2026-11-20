L'ancien premier ministre français n'a pas placé sa candidature présidentielle sous le signe de l'avenir. Il a surtout parlé de grandeur passée, en stigmatisant Macron et ses futurs adversaires. Pas sûr que cette nostalgie suffise pour notre journaliste Richard Werly.

En bref Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français, a annoncé ce 20 novembre 2026 sa candidature à la présidentielle de 2027 à Paris. Sous la bannière de son mouvement «La France humaniste», il a dévoilé les axes majeurs de sa campagne.

Villepin critique vivement le «pouvoir zombie» d'Emmanuel Macron et dénonce le Rassemblement national et La France insoumise comme des «ennemis complémentaires». Il prône le retour d'un État fort et une gouvernance basée sur les conventions citoyennes.

À 73 ans, il se lance malgré des sondages défavorables, le créditant de seulement 2 à 3 % d'intentions de vote en novembre 2026.

Richard Werly Journaliste Blick

Les Français nostalgiques de tous bords, à gauche comme à droite, peuvent se brancher sur la candidature présidentielle désormais déclarée de Dominique de Villepin. L'ancien Premier ministre (2005-2007), connu pour avoir dit «non» à la guerre en Irak de 2003 au nom de son pays et du président Jacques Chirac, a donné une leçon d'Histoire avant de se lancer dans la bataille pour la fonction suprême, à la tête de son mouvement baptisé «La France humaniste».

Charles de Gaulle, André Malraux, Jean Moulin... La volonté de placer son entrée en campagne sous le signe d'un retour de la grandeur gaulliste était évidente. Avec, en plus, une maîtrise oratoire flamboyante et un talent impitoyable pour refermer le cercueil politique du macronisme, cet «astre noir» qui a finalement accouché, selon lui, «d'un pouvoir zombie».

Que retenir, au-delà de ce superbe exercice d'éloquence et de désolation devant l'état de la France en 2026, confisquée, d'après le nouveau candidat, «par les deux forces de la radicalité»? Une volonté évidente de retrouver les rails de la prospérité et de la cohésion d'antan.

Plus d'Etat!

Côté recettes économiques pour sortir le pays de l'ornière du précipice de la dette déploré par Dominique de Villepin? Plus d'Etat et une démocratie sociale! Soit. Les mesures seront précisées dans le programme à venir. Mais la méthode est égrenée: des conventions, une grande conférence sociale, des syndicats qu'il faut renforcer, le tout finalisé par référendum pour accoucher d'une démocratie du «consentement».

Rien sur la réforme des retraites, pourtant indispensable. Rien sur l'attractivité pour les investisseurs. Une proposition de loi pluriannuelle pour limiter les déficits, continus depuis... 1974! «Le ruissellement n'est jamais venu», a asséné Dominique de Villepin, confirmant à nouveau sa rupture totale avec Emmanuel Macron, alors qu'il est lui-même visé par des accusations récurrentes d'affairisme pour ses contrats grassement rémunérés d'avocat et de consultant. Mais rien sur la question centrale: comment recréer de la richesse dans un pays financièrement acculé?

Côté cohésion, pas de méthode non plus, sinon la peur de la «mécanique de la guerre civile» enclenchée, selon lui, par la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon et la droite nationale-populiste de Marine Le Pen. Laquelle a été singularisée par le candidat en raison de l'héritage «xénophobe et raciste qu'elle charrie» et du «changement de régime» qu'entraînerait sa possible élection.

Voici le centre prévenu, alors que l'idée d'une primaire de la droite nourrit le suspense: Villepin veut être le recours. Parce qu'il refuse «l'esprit de défaite qui rôde». Et parce qu'il peut, pense-t-il, éviter que le vote d'avril-mai 2027 «soit un vote de colère».

Face aux empires

Le décor est planté. Y compris sur l'Europe qui, pour échapper au nouveau «monde des empires» et au condominium américano-chinois, devrait confier son destin à un «pacte de souveraineté» conclu entre les cinq grands pays européens. Même s'il affirme placer sa candidature sous le signe de la jeunesse, Dominique de Villepin veut d'abord rebrousser chemin, en réhabilitant la nostalgie tricolore de puissance. En arrière toute, après avoir claqué la porte sur ce président Macron «qui a raturé la fonction».

L'avantage de cette démarche électorale est qu'elle peut plaire aux anciens qui ont connu un passé plus glorieux et aux jeunes qui l'idéalisent en rejetant le monde qui se prépare. Le style de Villepin, l'ultra-gaulliste, peut aussi plaire aux indécis avant tout soucieux d'élire un président qui incarnera la fonction à l'international.

Il peut, enfin, rassurer tous ceux qui redoutent les changements inévitables (et implacables) engendrés par des forces aussi contradictoires que l'intelligence artificielle, le réchauffement climatique ou les flux migratoires. Dominique de Villepin est, en somme, l'outsider électoral de la France d'hier.