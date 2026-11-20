L'ancien Premier ministre français, célèbre pour son discours à l'ONU de février 2003 sur le refus d'entrer en guerre en Irak, a annoncé sa candidature à la présidentielle. La donne pourrait changer pour plusieurs ténors déjà lancés vers l'Elysée.

En bref Dominique de Villepin, ex-ministre des Affaires étrangères français, a annoncé ce vendredi 20 novembre sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. À 73 ans, il met en avant son expérience diplomatique, notamment son opposition à la guerre en Irak en 2003, et son image de leader charismatique.

Malgré sa faible intention de vote (3 % selon les sondages), il espère séduire un large public grâce à son indépendance politique, son éloquence et ses prises de position fortes, notamment sur la Palestine et l'Europe.

Villepin devra toutefois surmonter des défis importants, comme la collecte de 500 parrainages d'élus et la gestion des critiques sur son passé politique, y compris les manifestations contre le CPE en 2006 et l'affaire Clearstream, qui a marqué sa carrière.

Richard Werly Journaliste Blick

Sa notoriété internationale est assurée de le propulser, d'emblée, sur le devant de la scène présidentielle. Difficile, en ces temps géopolitiques troublés, de ne pas être interpellé par les plaidoyers de Dominique de Villepin (73) sur le nécessaire retour de la diplomatie, en particulier sur le sol européen avec le conflit en Ukraine et au Moyen-Orient, dans le conflit actuel avec l'Iran.

Tel est le capital que compte faire fructifier, avec sa candidature présidentielle désormais déclarée, celui qui a mis la jeunesse française dans la rue en 2006, avec sa proposition de «Contrat première embauche» pour les moins de 26 ans, offrant aux employeurs la possibilité de licencier sans difficulté pendant les premières années de travail. Le retrait du projet s'était imposé, un an après les émeutes de banlieue qui avaient plongé le pays dans le chaos pendant trois semaines, du 27 octobre à la mi-novembre 2005.

Fidèle de Chirac

De Villepin candidat à l'Elysée, ce palais présidentiel qu'il connaît par cœur pour avoir été le secrétaire général de la première présidence Chirac, de mai 1995 à mai 2002. À l'époque, ce diplomate garde jalousement le bureau du chef de l'Etat, élu successeur de François Mitterrand. C'est à lui, dit-on, que revient largement le choix très controversé, et politiquement désastreux, de la dissolution de l'Assemblée nationale du 21 avril 1997.

Enlisée dans l'échec du programme de réformes du Premier ministre Alain Juppé (en particulier sur la Sécurité sociale et les retraites, déjà), contesté par les syndicats, la France semble bloquée. De Villepin, connu pour son tempérament fougueux, plaide pour le retour aux urnes. Echec XXL: la gauche revient au pouvoir sous la direction de Lionel Jospin. Une troisième cohabitation s'ouvre, mais cette fois entre un président de droite et un Premier ministre socialiste, débouchant en 2002 sur la victoire à la présidentielle d'un Jacques Chirac très affaibli.

Que vient faire Dominique de Villepin, 25 ans plus tard, dans la présidentielle d'avril-mai 2027 avec son mouvement «La France humaniste» et son programme d'environ 200 mesures? Espère-t-il réveiller la France à coups de rappels nostalgiques de l'épopée du Général de Gaulle, comme il l'a fait lors de sa conférence de presse? La réponse tient d'abord à sa personne. Et c'est pour cela qu'il fait peur, malgré des sondages peu encourageants (3% d'intentions de vote) et de sérieux écueils, comme la redoutable collecte indispensable de 500 parrainages d'élus.

Villepin est un ténor des médias. Il l'a démontré en parlant devant les journalistes pendant près d'une heure sans notes, et en utilisant des formules assassines sur Emmanuel Macron et le «macronisme» qualifié «d'astre noir» et de «pouvoir zombie». Il connaît les enjeux mondiaux et peut se targuer d'avoir incarné la «puissance française» avec son discours à l'ONU de février 2003, lorsqu'il refusa, au nom de son pays, comme ministre des Affaires étrangères, d'entrer en guerre en Irak aux côtés des Etats-Unis.

Plus compliqué encore pour ses futurs adversaires: cet héritier d'une noblesse d'Empire, passionné par Napoléon, peut se targuer de plaire aux gaullistes (pour son refrain sur l'indépendance), aux pro-européens (malgré sa sévérité envers Bruxelles) et à une partie de la gauche (pour sa défense de la Palestine et sa condamnation du «génocide» israélien commis selon lui à Gaza). Bref, de Villepin peut être le candidat chamboule-tout. Un candidat refuge pour ceux que l'offre politique actuelle n'inspire pas.

Costume de leader

Son autre atout, de taille dans un pays où tout se joue sur un duel de deux candidats au second tour: Dominique de Villepin «fait président». Il porte bien le costume de leader. Il parle très bien. Il adore les références littéraires et historiques si prisées des Français. Il parle très bien l'anglais. Il a travaillé, comme consultant (ce qui pose des questions sur ses contrats passés et ses liens avec certains pays, dont le Qatar), pour des gouvernements et des investisseurs étrangers. Il aime les rapports de force, comme l'ont montré des décennies d'antagonisme violent avec l'ancien président Nicolas Sarkozy.

Bref, un candidat Villepin prendrait la lumière dans les médias. Et si faire campagne est une tout autre chose, son nom peut séduire des deux côtés de l'échiquier politique: à droite pour ceux qui se souviennent de Chirac et qui vouent encore un culte à De Gaulle; à gauche pour ceux qui lui reconnaissent le courage d'affronter Israël, mais aussi celui de plaider pour la défense d'un modèle social français souverain, pourtant très abîmé par la dette publique record du pays et la stagnation économique.

Villepin fait enfin peur parce qu'il est fort dans les débats. Il peut, lui, l'homme qui a dit non aux Etats-Unis, confronter Jean-Luc Mélenchon, ancien défenseur du Vénézuélien Hugo Chávez, et très hostile à l'Allemagne. Il n'aura pas de peine à contredire Marine Le Pen, qui pense pouvoir remettre en cause les engagements financiers de la France vis-à-vis de l'Union européenne et de l'Ukraine.

Il peut tacler les candidats de droite Bruno Retailleau, David Lisnard, Gabriel Attal ou Édouard Philippe sur leur manque d'expérience internationale. Il déteste la diplomatie des «droits de l'homme» incarnée selon lui par Raphaël Glucksmann, comme il l'a récemment répété, le 11 novembre, au Forum de Paris pour la paix.

Mieux: Dominique de Villepin est réputé pour avoir peu de scrupules. Il tape. Il a le goût du secret et des basses œuvres, comme lorsqu'il fut accusé de vouloir éliminer politiquement Nicolas Sarkozy avec l'affaire «Clearstream» sur de présumés capitaux cachés de l'ancien président.

Piteux sondages

Cette peur qu'inspire Dominique de Villepin fait pour l'instant sourire les instituts de sondage et les fins connaisseurs de la présidentielle. «Cette élection est un marathon qui ne se gagne pas comme un sprint. Il faut une équipe, un projet, une ambition collective», résumait récemment devant nous le politologue Frédéric Dabi. Les futurs adversaires de l'ancien ministre ont d'ailleurs déjà fourbi leurs armes. Ils ont demandé à leurs équipes de campagne de retrouver les images des manifestations de jeunes de 2006 contre le CPE.

Ils comptent bien le mettre en difficulté sur son soutien aux Palestiniens, qui divise à gauche et qui est rejeté à droite. Ils jugent intenable sa défense d'un retour de la diplomatie sur les questions migratoires, à l'heure où cinq pays européens viennent de décider le renvoi de clandestins au Rwanda. «Villepin, c'est une idée théorique de la présidence, pas une candidature présidentielle», juge la journaliste politique Arlette Chabot. «Cela fera réfléchir sur le rôle de la France, mais ça pourrait vite patiner».

L'intéressé veut faire mentir tous ceux-là. Il sait que le souvenir de 2006 est bien loin. Il pense que Nicolas Sarkozy ne peut plus se venger. Il pense que la place de son pays dans le monde sera un facteur déterminant pour cette présidentielle. Il fait peur? Tant mieux: le hussard Dominique de Villepin adore ça!