L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron a présenté ce mercredi 18 novembre son programme. Alors qu'il refuse toujours une primaire, ses annonces font suite à celles de Le Pen et Mélenchon.

En bref À l'approche de la présidentielle 2027 en France, Edouard Philippe vient de présenter son programme. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen l'avaient devançé.

Marine Le Pen a dévoilé le 17 novembre une réforme des retraites innovante, proposant un départ entre 60 et 62 ans selon la carrière, avec un système de capitalisation obligatoire. Edoaurd Philippe propose un départ à 65 ans et Mélenchon veut ramener l'age de départ à 60 ans.

Le RN vise 140 milliards de francs d'économies d'ici 2032, tandis que Mélenchon prône une fiscalité redistributive et Philippe favorise la compétitivité par la réduction des déficits et des impôts de production

Richard Werly Journaliste Blick

Il était particulièrement attendu. Pourquoi? Parce qu'Edouard Philippe reste, à ce stade, le mieux placé des candidats de la droite et du centre – l'espace politique occupé par le chef de l'Etat sortant Emmanuel Macron, qui ne peut pas se représenter – pour la présidentielle française d'avril-mai 2027.

Avec 10 à 15% d'intentions de vote au premier tour, l'ancien Premier ministre de Macron (2017-2020) dispose encore d'une avance sur ses concurrents: le centriste Gabriel Attal, lui aussi ancien Premier ministre, le conservateur Bruno Retailleau et le libéral David Lisnard. D'où l'importance du programme présidentiel qu'Edouard Philippe a présenté ce mercredi 18 novembre à Paris. Car pour le moment, la balance électorale penche nettement dans les sondages en faveur des deux candidats des extrêmes: Marine Le Pen pour la droite nationale populiste (environ 33% d'intentions de vote), et Jean-Luc Mélenchon pour la gauche radicale (autour de 20%).

Le sujet des retraites

Alors, à quoi ressemblerait une France présidée par Edouard Philippe, pour l'instant le mieux placé pour éviter le basculement à droite toute ou gauche toute? 15 mesures clés ont été présentées par le maire du Havre, réélu à ce poste en mars 2026. Les trois plus importantes sont d'abord le choix d'un report à 65 ans de l'âge légal de départ à la retraite (contre 62 ans et demi actuellement), ce sujet qui a mis le feu à la France en 2023. Un système de capitalisation «à la suisse» sera aussi introduit pour pallier le vieillissement de la population qui ne permet plus le remplacement des retraités par les actifs.

Règle d'or budgétaire

Ensuite? L'adoption d'une règle d'or budgétaire par référendum et la promesse de ne lever aucun nouvel impôt pendant 5 ans. Dernier volet enfin: la remise en cause des 35 heures hebdomadaires de travail, en vigueur depuis l'an 2000. Jusque-là, les gouvernements de droite ont toujours promis, mais jamais tenu cette promesse de détricoter cet acquis social mis en place par le Premier ministre PS Lionel Jospin à l'orée du 21e siècle.

On résume: Edouard Philippe n'envisage pas de coupes drastiques dans les dépenses publiques françaises, pourtant jugées indispensables par de nombreux économistes. Il n'a pas annoncé de suppression massive de postes dans la fonction publique, alors qu'Emmanuel Macron avait promis en 2017 150'000 postes de fonctionnaires en moins (300'000 ont en fait été rajoutés en dix ans). Il est donc fidèle à sa promesse de gouverner au centre.

Copié-collé de Macron

Il promet en fait de mieux gérer, de diviser par deux l'immigration légale et de faire un moratoire sur le regroupement familial. Du copié-collé de Macron? Pas tout à fait. Plutôt un programme d'inspiration sarkozyste, de droite sur les grands équilibres économiques et sur l'ordre (état d'urgence contre le narcotrafic et construction de 30'000 places de prison). Tout, sauf la révolution pour un pays surendetté, qui rembourse ses emprunts avec des taux d'intérêt record autour de 5%.

C'est là que le choc des programmes devient impitoyable. Car pour ceux qui veulent un changement, et qui estiment intenable la situation actuelle de la France, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont fait le boulot.

Le recours au référendum

Pour Le Pen, trois nouveautés. Bien sûr, ce sont des promesses, mais cela vaut pour tous les candidats à la présidence de la République. Première nouveauté: un départ à la retraite entre 60 et 62 ans (donc plus généreux qu'aujourd'hui), avec la création d'un système de capitalisation. Le Rassemblement national ouvre donc lui aussi une porte à une privatisation partielle du système de pensions. Deuxième proposition, qui vaut pour tous les domaines: le recours au référendum qui pourrait d'emblée concerner trois sujets: la mise en place d'un frein constitutionnel au déficit public (pas à la dette), l'immigration et peut-être la retraite.

Troisième proposition: suppression de 200'000 postes de fonctionnaires! Si vous y ajoutez la création d'un impôt sur la fortune financière et les traditionnelles mesures anti-immigrés de l'extrême droite, on peut dire que Le Pen rompt avec sa plateforme sociale traditionnelle. Elle veut parler aux patrons. La grande question, dans son cas, est son attitude vis-à-vis de l'Union européenne, à laquelle elle souhaite que la France révise à la baisse sa contribution budgétaire (d'environ un tiers, soit 9 milliards d'euros).

Cajoler les patrons

Les patrons, justement, sont ceux que Mélenchon ne cajolera pas s'il est élu, même s'il a dîné mardi soir avec deux PDG emblématiques: Bernard Arnault pour LVMH et Patrick Pouyanné pour Total. Le leader de La France insoumise défend un programme de gauche fondé sur la redistribution des richesses, la hausse des salaires, le retour de la retraite à 60 ans, la planification écologique et l'instauration d'une VIe République.

Une sorte de «remake» de 1981 et du programme alors défendu par François Mitterrand avec l'union de la gauche (puis abandonné à partir de 1983 pour éviter la faillite du pays). Mélenchon veut le retour progressif à la retraite à 60 ans, ce qui ferait de loin du système français le plus généreux du monde (il a, lui, 75 ans). Il propose un salaire minimum à 1700 euros net par mois (contre moins de 1500 euros aujourd'hui) et l'indexation des salaires sur l'inflation. Il veut plafonner les héritages à 12 millions d'euros par personne. Il propose de passer aux 32 heures hebdomadaires de travail pour les métiers pénibles. Et pour la dette de la France d'environ 3600 milliards d'euros, le candidat de LFI propose d'annuler ou de geler la part d'obligations détenue par la Banque centrale européenne (BCE), soit environ 600 milliards d'euros.

La question de l'Ukraine

Les autres mesures qui différencient les programmes d'Edouard Philippe, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont celles qui portent sur l'international. Pour faire simple, le premier reste fidèle aux engagements actuels de la France, notamment vis-à-vis de l'Ukraine. Les deux autres veulent revoir la copie de l'aide française, et la droite nationale populiste comme LFI entendent prendre leurs distances avec l'OTAN (pour Mélenchon, il faut ressortir du commandement intégré comme De Gaulle l'avait fait en 1966).

La volonté d'apaisement de la Russie, au RN comme à LFI, est revendiquée. Conséquence de la récente défaite électorale de Donald Trump, Marine Le Pen cite peu le président américain, qui la soutient pourtant officiellement. Mélenchon, en revanche, veut imiter le président brésilien Lula qui a, le 25 octobre dernier, réussi à se faire réélire face au candidat d'extrême droite Bolsonaro soutenu par la Maison Blanche.