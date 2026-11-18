L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron reste inflexible et il devrait le confirmer ce mercredi lors de la présentation de son programme. Il refuse la primaire, une machine qui selon son entourage vise à le tuer politiquement.

En bref Édouard Philippe présente son programme présidentiel ce mercredi 18 novembre. Il refuse une primaire pour la présidentielle 2027, affirmant qu'elle accentuerait les divisions. Il prône un projet commun et un débat présidentiel direct avec les électeurs.

Il critique l'absence de garantie que les perdants soutiendront le vainqueur, risquant une coalition fragile. Il exclut toute obligation de participer à une primaire.

Son refus s'expliquer largement par la défaite d'Alain Juppé en 2016 face à François Fillon.

Richard Werly Journaliste Blick

Il n'en veut pas. Et il ne devrait pas changer d'avis. Edouard Philippe (55 ans) est le candidat de la droite française qui dérange, alors que sa première position (qui s'effrite) dans les sondages pour son camp politique devrait faire de lui le champion conservateur-libéral. Ce mercredi 18 novembre, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron dévoilera son programme présidentiel.

Mais qu'importent les mesures proposées pour redresser une France en pleine colère sociale et surendettée, c'est la primaire qui compte. Une primaire que, désormais, tout le monde veut à droite, sauf lui.

Rassemblement

Le principe d'une primaire est simple: elle permet, en théorie, dans un régime présidentiel comme en France ou aux Etats-Unis, où les candidats sont élus au suffrage universel, de désigner un candidat pour les camps politiques où s'expriment diverses tendances.

Le Rassemblement national (RN, droite nationale populiste) n'a par exemple pas eu besoin de primaire pour désigner sa candidate Marine Le Pen. C'est elle qui a décidé de briguer la présidence pour la quatrième fois consécutive, doublant sur le fil son dauphin Jordan Bardella, qu'elle a déjà désigné comme chef du gouvernement en cas de victoire le 2 mai 2027.

Idem à La France insoumise (LFI, gauche radicale), dont Jean-Luc Mélenchon est aussi le présidentiable pour la quatrième fois. Mais pour deux autres camps politiques, la droite traditionnelle et la gauche sociale-démocrate, l'affaire est plus complexe.

À gauche, une primaire organisée par le Parti socialiste a eu lieu. Elle a abouti, le 10 novembre, à la victoire au premier tour de Raphaël Glucksmann avec 66 % des voix. C'est donc scell: ce dernier, fort d'environ 10% d'intentions de vote dans les sondages, est candidat à l'Elysée.

A droite et au centre, en revanche, le risque de débâcle électorale devient patent. Plusieurs candidats se disputent l'électorat conservateur et libéra : l'ex-Premier ministre Gabriel Attal (macroniste), le président des Républicains Bruno Retailleau, le maire de Cannes David Lisnard. Et d'autres candidats surgiront à coup sûr si une primaire est organisée, comme on le dit, en janvier.

Or, à ce moment-là, il ne restera plus que trois mois avant la présidentielle d'avril-mai 2027. Avec, en plus, une inconnue: que se passera-t-il si une autre vedette surgit, comme la présidente sortante de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde?

Machine à perdre

Edouard Philippe est donc cohérent. Il pense que la primaire est une machine à perdre dans ce contexte. Il garde le souvenir cuisant du scrutin perdu, fin 2016, par son mentor Alain Juppé face à François Fillon, ensuite battu par Emmanuel Macron. Les soutiens du maire du Havre, comme le ministre de la Justice Gérald Darmanin, disent en plus, à juste titre, que rien ne garantit le soutien des candidats battus au vainqueur, vu les différences de programme.

Que faire aussi si Eric Zemmour, de nouveau candidat à l'extrême droite sur une plateforme anti-immigration, veut se joindre à cette primaire? Comment définir les lignes? Et qui votera? La primaire du PS qui a désigné Glucksmann était ouverte à tous ceux qui payaient 15 euros. Environ 110'000 personnes ont voté. Crédible?

Le jeu est renversé. En théorie, la primaire vise à l'union en vue de la campagne électorale. Or, en France, celle-ci risque de pousser les candidats de droite à mettre en avant leurs différences plutôt que leurs points communs. Elle risque donc d'aggraver les rivalités au lieu de préparer un rassemblement.

La montée de Lisnard

Edouard Philippe part d'un autre principe: il demeure, malgré une baisse récente et la montée du très libéral David Lisnard, en tête des sondages à droite avec 12 à 15% des intentions de vote. Il estime que la priorité doit être de construire un projet commun plutôt que d'organiser une compétition interne.

A ses yeux, une compétition dont les frontières politiques ne sont pas clairement établies manque de crédibilité. Problème: pourquoi Edouard Philippe n'a-t-il pas accepté, au moins, de participer au premier débat télévisé organisé par la chaîne LCI le 16 novembre?

L'argument gaulliste

L'autre argument qu'Edouard Philippe avance est l'histoire. Pour cet héritier d'Alain Juppé, qui revendique l'étiquette gaulliste et qui veut incarner une passerelle entre la droite sociale et la gauche libérale, la présidentielle doit se jouer devant les Français, pas dans une compétition entre partis. Il juge les négociations autour d'une primaire trop politiciennes. Il cite le général de Gaulle, selon lequel le régime des partis était «la pagaille».

Reste une interrogation: s'il ne repart pas à la hausse dans les sondages, et surtout si les courbes se croisent avec David Lisnard, l'étoile montante de la droite, comment refuser cette primaire désormais soutenue par Bruno Retailleau et Gabriel Attal, tous deux malmenés par les enquêtes d'opinion?