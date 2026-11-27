Le ticket Aeschi-Graber contesté jusque dans les rangs alémaniques: Christoph Blocher demande la présence d’un Romand. Il soutient Pierre Alain Schnegg, mais écarte Céline Amaudruz. Pour Claude Ansermoz, tout ça tient de la stratégie.

Claude Ansermoz Rédacteur en chef en charge des contenus

Le ticket Aeschi-Graber divise l’UDC. Après les critiques des sections romandes, Christoph Blocher demande à son tour la présence d’un francophone parmi les candidats au Conseil fédéral. Claude Ansermoz se demande si tout ça n'est que stratégie de la part des Alémaniques.

Une machine de guerre qui s’est enrayée? Depuis la semaine dernière, à l’UDC, tout le monde a un avis sur le ticket UDC. Il y a d’abord eu la fronde, sincère, des agrariens romands. Qui, dans tous les cantons francophones, ont dit tout le mal qu’ils pensaient. D’abord du traitement réservé à Céline Amaudruz. Ensuite de l’absence de Romands sur le fameux ticket. Enfin de ce non-choix, tant le duo Aeschi-Graber relève du blanc bonnet et bonnet blanc.

Puis les ténors alémaniques ont fini par sortir du bois. Pour dire du mal d’une stratégie dont on peine à croire qu’ils n’étaient pas au courant. Roger Köppel, après avoir consciencieusement savonné la planche de la candidate genevoise, a dit tout le mal qu’il pensait de ce «ticket de l’horreur».

Qui peut sincèrement croire l’homme fort de la «Weltwoche» quand il parle d’un «affront à la Romandie», cette même Romandie dont les habitants ont été qualifiés de « Grecs de la Suisse » à la une de son hebdomadaire? Il n’oublie pas, au passage, de rappeler que Thomas Aeschi est un très bon politicien et chef de groupe. Si bon qu’il l’avait soutenu en 2015 contre Guy Parmelin.

Marcel Dettling, le président du parti, comprend «la frustration des Romands», dit-il au «Temps» et à la «NZZ». Il a même invité tous ses élus nationaux à une séance de câlinothérapie. Il s’est également dit surpris qu’après l’élimination de Céline Amaudruz, les voix des Romands ne se soient pas reportées sur Pierre Alain Schnegg. On y décèle un léger sous-entendu : s’il n’y a pas de francophone sur le ticket, c’est quand même que vous n’êtes pas très organisés.

« "La présence d’un francophone bernois sur le ticket n’aurait pas nécessairement répondu aux aspirations des sections cantonales romandes" »

Et voilà-t’y pas que Christoph Blocher s’en mêle. Pour dire, lui aussi, que ça ne va pas. Qu’il faut un candidat romand sur ce ticket qui a pris des allures d’« accident de parcours ». Là aussi, il n’oublie pas de préciser que ce sont les Romands qui ont sacrifié un Romand. Qui? Céline Amaudruz? Non. «Céline Amaudruz ne serait pas la bonne personne», affirme-t-il.

Et d’ajouter: «Je crois aussi qu’une élection au Conseil fédéral lui aurait rendu un mauvais service.» Le père de l’UDC moderne croit, lui aussi, encore en Pierre Alain Schnegg. Reste que la présence d’un francophone bernois sur le ticket n’aurait pas nécessairement répondu aux aspirations des sections cantonales romandes.

Machine de guerre

Cacophonie? En apparence, peut-être. Car que la place de numéro deux soit occupée par Michael Graber, Pierre Alain Schnegg ou même l’écologiste Delphine Klopfenstein, le gratin alémanique de l’UDC semble n’en avoir cure. Tous déplorent le ticket, mais aucun ne remet vraiment en cause la pertinence de Thomas Aeschi sur celui-ci. Celui qu’ils entendent imposer au Parlement, à moins d’un cataclysme, c’est bien lui.

Le reste n’est que garniture. Avec, au passage, l’avantage de donner l’impression que l’UDC est un parti aussi humain que les autres, avec ses doutes et ses incertitudes. En organisant sa propre désorganisation apparente, elle décontenance peut-être aussi ses adversaires, qui ne savent plus comment riposter. Elle n’en demeure pas moins, encore et toujours, une redoutable machine de guerre.