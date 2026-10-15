Le mépris zurichois envers la Genevoise Céline Amaudruz trahit deux travers: sexisme et condescendance envers la Suisse romande. Pendant ce temps, le débat sur la place de la droite dure au Conseil fédéral est escamoté, appuie notre journaliste Antoine Hürlimann.

Antoine Hürlimann Responsable de l'actualité de L'illustré

Chers amis zurichois,

Vous nous aimez bien, n’est-ce pas? Nos vignes, nos montagnes, nos indignations tellement françaises. Nous sommes si pittoresques! Mais qu’un Romand prétende aux commandes et soudain, le sourire paternaliste se crispe. C’est encore plus vrai quand le Romand est une Romande.

Prenez Céline Amaudruz. Quinze ans au Conseil national, dix à la vice-présidence de l’Union démocratique du centre (UDC). Et voici Roger Köppel, cet hurluberlu aux faux airs de dandy, qui la traite de «poids plume» et lui reproche jusqu’à son apparence. L’ancien champion de l’absentéisme parlementaire, si prompt à tresser des lauriers à Poutine, s’érige désormais en arbitre de la crédibilité politique. Il fallait oser.

Et les deux enfants de Céline Amaudruz? Comment pourrait-elle gouverner? Elle a défendu le mariage pour tous, dénoncé des comportements sexistes? Quelle effronterie! Derrière la condescendance régionale se cache un sexisme crasse. Chez certains gardiens du temple UDC, une femme peut faire de la politique. Pourvu qu’elle ne dérange pas les hommes aux manettes.

«La jolie succursale»

En réalité, l'arrogance alémanique dépasse le cas de l'élue du bout du Léman. En politique, dans l’économie, les médias ou la culture, la «Romandie» reste trop souvent la jolie succursale. Nos marchés intéressent, nos talents séduisent, nos accents amusent. Mais quand vient l’heure de décider, prière de rester à sa place. Petit rappel aux donneurs de leçons: Genève verse en 2026 quelque 543 millions de francs à la péréquation des ressources. Davantage que Zurich. Pas mal, pour une réserve d’Indiens.

Heureusement, une voix détonne dans la «Weltwoche»: celle de Peter Rothenbühler, ancien rédacteur en chef du «Matin» et de la «Schweizer Illustrierte». Le plus romand des Alémaniques rappelle une évidence: Céline Amaudruz mérite le respect. Et, à travers elle, notre coin de pays tout entier. Merci, Peter.

Reste que cette guéguerre d’appareil escamote l’essentiel. La question n’est pas de savoir quel cacique UDC remportera la bataille des ego. Elle est autrement plus politique: faut-il continuer à asseoir la droite dure et néolibérale au Conseil fédéral, en pleine crise climatique, du logement et du pouvoir d’achat, alors que toujours plus de ménages tirent la langue avant la fin du mois? Voilà le débat qui mériterait de nous occuper. Plutôt que les petits arrangements d’une succession ficelée entre deux tapes dans le dos, à Zurich.