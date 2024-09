Des députés rappelés à l’ordre après une prise de position douteuse!

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

Certains députés ont été rappelés à l'ordre, mais ont récidivé. Photo: KEYSTONE

Les points communs entre la députée libérale-radicale (PLR) Laurence Cretegny et le député de l’Union démocratique du centre (UDC) Philippe Jobin? Ces deux poids lourds de la politique vaudoise sont agriculteurs, de droite et membre du comité du groupe agricole du Grand Conseil. Un organe qui vient de se faire réprimander via une lettre signée de la main de l'UDC Jean-François Thuillard, également agriculteur et surtout président du Parlement.

Objet de la discorde? Une publicité dudit cénacle terrien parue dans la presse contre l’initiative sur la biodiversité sur laquelle le peuple votera ce dimanche 22 septembre. Lisez plutôt la missive en notre possession rédigée par le bureau du législatif cantonal: «Les groupes thématiques’ n’ont aucune compétence décisionnelle’ (art. 29 RLGC); ils ne sont pas des organes du Grand Conseil. Dans cet esprit, le fait de se présenter dans les médias comme "comité du groupe agricole du Grand Conseil vaudois", auprès de lecteurs qui ne sont, pour beaucoup, pas au fait du fonctionnement détaillé du Parlement, ni à même de distinguer ce qui est officiel de ce qui ne l’est pas, peut donner l’impression erronée que cette recommandation de vote a un caractère officiel.»

Éviter de telles pratiques

Le bureau développe sa semonce: «Il faut aussi rappeler que l’esprit des groupes thématiques, auquel le bureau est très attaché, a toujours été de permettre rechange et la formation, hors du regard public et médiatique, entre député-e-s, et entre eux-elles et les spécialistes des sujets traités, dans l’idée de faciliter la compréhension, voire la construction de compromis. C’est pourquoi toutes les séances de tous les groupes sont ouvertes aux 150 député-e-s. L’esprit n’est ni la mainmise d’un comité, ni la réalisation de votes, ni les prises de position publiques, mais un caractère apolitique et d’échange.»

Par conséquent, le bureau du Grand Conseil appelle les groupes thématiques «à éviter des pratiques comme celle intervenue récemment et à œuvrer à ce qu’ils puissent demeurer des plateformes de dialogue, plus nécessaires que jamais». Il indique par ailleurs qu'il s’adressera également à la présidence du groupe thématique agricole par courrier séparé.

Les règles n'ont pas été respectées

Cette très officielle remontrance ne semble toutefois pas avoir été suivie d’effet. Comme en témoigne une nouvelle publication du mot d’ordre litigieux dans les colonnes de «La Broye», ce jeudi 19 septembre, soit très exactement une semaine après l’envoi du document paraphé par Jean-François Thuillard.

Ce mot d'ordre publié dans «La Broye» a remis le feu aux poudres.

Un mépris apparent qui fait bondir Alberto Mocchi, député vert. Contacté par Blick, il ne cache pas son agacement: «Il y a des règles, et c’est dommage qu’elles n’aient pas été respectées. Instrumentaliser le Grand Conseil pour une campagne de votations n’est pas acceptable. C’est dans la lignée d’une campagne qui aura été marquée par une rare agressivité de la part d’une partie du monde agricole, pourtant pas concerné par l’initiative.»