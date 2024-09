Le peuple suisse tourne le dos à la réforme de la LPP et la biodiversité

A un peu plus de deux semaines des votations fédérales, on se dirige vers un rejet des deux objets. Selon le 2e sondage de Tamedia et «20 Minutes», le soutien à l'initiative sur la biodiversité s'essouffle, celui à la réforme de la LPP se renforce mais pas assez.

ATS Agence télégraphique suisse

Comme souvent lors d'initiatives populaires, le soutien à celle sur la biodiversité s'effrite au fil de la campagne. Photo: LAURENT GILLIERON

Selon les résultats du sondage réalisé par Tamedia et «20 Minutes» les 4 et 5 septembre et publié ce mardi soir, 59% des personnes interrogées rejettent la réforme de la prévoyance professionnelle (LPP), alors que 37% l'approuvent, soit 4 points de pourcentage supplémentaires par rapport au dernier sondage paru le 16 août. La réforme vise à stabiliser le 2e pilier et à aider les personnes à faibles revenus à obtenir une meilleure rente.

Quant à l'initiative sur la biodiversité, elle aussi soumise au peuple le 22 septembre, elle a recueilli 42% d'avis favorables, soit un recul de 9 points de pourcentage par rapport au dernier sondage. Dans le même temps, la proportion de non a augmenté de 14 points, à 56%. L'initiative demande davantage d'argent et de surfaces protégées en faveur de la biodiversité.