Migros reste en tête du commerce de détail – Aldi et Lidl manquent à l'appel

1/5 Les chiffres d'affaires du commerce de détail suisse ont progressé l'année dernière.

Gabriel Knupfer

Les mauvaises nouvelles continuent de s'accumuler du côté de Migros. Ce mardi, le géant orange a annoncé la suppression de 415 emplois à plein temps supplémentaires. Pourtant, Migros est restée en 2023 le numéro un du commerce de détail dans le pays, comme le montre le classement de l'institut d'études de marché GfK.

Les supermarchés Migros ont réalisé à eux seuls 13,2 milliards de francs l'année dernière, soit 2,5% de plus qu'en 2022. Les supermarchés Coop, qui occupent la deuxième place, ont connu une croissance de 2,4% pour atteindre 11,8 milliards de francs.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La troisième place est occupée par Denner, filiale de Migros, avec un chiffre d'affaires de 4 milliards de francs et une croissance de 3,9%. Digitec Galaxus qui appartient également à Migros, suit à la quatrième place en tant que plus grand commerçant en ligne avec un chiffre d'affaires de 2,7 milliards de francs et une croissance de plus de 13%.

Aldi et Lidl sans données sur le chiffre d'affaires

Aldi et Lidl, les deux concurrents allemands des leaders suisses, ne figurent pas dans le classement. Ils ont choisi de ne pas communiquer officiellement leurs chiffres d'affaires. Manor ne transmet pas non plus son chiffre d'affaires à GfK.

Il y a un an, GfK estimait qu'Aldi Suisse réalisait un chiffre d'affaires de 2,5 à 3 milliards de francs. Lidl était alors crédité d'un chiffre d'affaires allant de 2 à 2,5 milliards de francs.

Beaucoup plus de paquets en provenance d'Asie

Il est néanmoins possible de dégager des tendances claires: ainsi, les chiffres d'affaires du commerce de détail suisse ont augmenté de 0,5% l'année dernière pour atteindre 103 milliards de francs. Selon l'étude, c'est surtout la croissance démographique qui contribue à cette évolution.

Publicité

Le commerce en ligne a connu une croissance plus forte que le commerce dans les magasins. En 2023, les consommateurs suisses ont acheté pour 14,4 milliards de francs sur Internet. C'est plus que les ventes dans tous les supermarchés Migros et une augmentation de 400 millions de francs ou 3%.

L'un des moteurs de cette croissance a été l'afflux de colis en provenance d'Asie. Des fournisseurs comme Temu ou Ali Express livrent directement à Genève et Zurich par fret aérien. Au total, les achats en ligne à l'étranger ont atteint un nouveau record avec 2,2 milliards de francs, soit 10% de plus qu'en 2022.