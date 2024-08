Le Conseil d'Etat fribourgeois lance la campagne pour les PC familles

Le conseiller d'Etat Philippe Demierre a défendu la loi sur les prestations complémentaires pour les familles (LPCFam) soumise au peuple fribourgeois le 22 septembre (archives).

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil d'Etat fribourgeois lance la campagne en faveur de la loi sur les prestations complémentaires pour les familles, soumise au référendum financier obligatoire. Il s'agit d'une mesure «importante» de lutte contre la précarité qui concernera 1500 personnes.

En votation le 22 septembre, la LPCam est attendue depuis 20 ans pour concrétiser un article de la Constitution de 2004. Elle offre un soutien temporaire aux familles, dont un enfant au moins est âgé de moins de 12 ans. «Nous sommes à bout touchant», a dit mercredi le conseiller d'Etat Philippe Demierre, en charge des affaires sociales.

Les coûts se monteront à 15 millions de francs par an, supportés intégralement par l'Etat. Les communes seront déchargées des frais d'aide sociale qui ne seront plus versés, soit 4,4 millions. Le soutien financier sera complété par un appui fourni par des guichets familles communaux. Accepté nettement par le Grand Conseil le 8 février, la loi n'en a pas moins suscité un vif débat. La loi a été avalisée par 90 voix contre 10 et 2 abstentions.