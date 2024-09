Un adolescent a bel et bien été poignardé à Nyon vendredi soir lors d'une altercation entre jeunes devant un café. La police cantonale confirme les infos de Blick et rassure sur l'état du garçon. Elle affirme avoir identifié une «dizaine de jeunes» impliqués.

Léo Michoud Journaliste Blick

La victime d'un coup de couteau vendredi à Nyon est un adolescent de 17 ans. La police cantonale vaudoise confirme ce lundi une partie des informations publiées par Blick dimanche, dans un article dans lequel nous avions indiqué que le jeune homme aurait la vingtaine.

Dans la soirée du 27 septembre, une bagarre a dégénéré, selon un témoin de la scène, laissant une mare de sang sur le mobilier de la terrasse. Blessé, le garçon a été emmené à l'hôpital. «Ses jours ne sont pas en danger», rassurent les gendarmes, sollicités par courriel.

La raison de l'altercation, survenue devant le café Tête de Course, serait un «regard de travers». Le patron de l'établissement, Philipp Kneubühler, a expliqué à Blick que le blessé «est resté dehors» jusqu'à l'intervention de la police et de l'ambulance.

Une dizaine de jeunes antagonistes identifiés

L'enquête de police a permis d'identifier «une dizaine de jeunes». Ceux-ci constituent vraisemblablement la «bande de Genève» qui, selon une autre source, s'en est prise à l'ado.

Des témoins et des employés de Tête de Course ont été interrogés le lendemain. La communication de la police cantonale précise que «les recherches sont en cours afin d'établir les causes et les circonstances de cet acte ainsi que d’établir les liens entre les antagonistes». La présidente du Tribunal des mineurs a ouvert une instruction.