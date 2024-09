Vendredi soir, un jeune aurait été poignardé à Nyon. Blessé, il s'est réfugié devant l'établissement Tête de course. Son propriétaire confirme l'information. La police nyonnaise, quant à elle, se refuse pour l'instant à tout commentaire.

Alessia Barbezat

Vendredi soir, un jeune homme a reçu un coup de couteau à Nyon. Photo: Shutterstock

Un homme d’une vingtaine d’années aurait été poignardé vendredi soir à Nyon, a appris Blick. Touché à la cuisse, le jeune homme a trouvé refuge aux abords du café-restaurant Tête de course où le personnel lui est venu en aide. «Il est resté dehors. Nous avons accueilli l'ambulance, puis la police nyonnaise. Il n'y pas eu de débordements, ni de panique. Mon équipe est extrêmement professionnelle. Si on peut aider, on aide», témoigne Philipp Kneubühler, le patron de l'établissement.

Les jours du jeune homme ne seraient pas en danger. «La police est passée le lendemain au café et nous a informé de son état de santé. Leur gestion de l'incident a été exemplaire», poursuit Philipp Kneubühler. Le patron ne préfère pas s'avancer sur les raisons qui ont amené le jeune à recevoir un coup de couteau. «Peut-être un règlement de compte? Tout est très flou, nous n'avons pas davantage d'informations.»

Selon une autre source, une bande de Genève s’en serait pris au jeune homme pour «un regard de travers». La police de Nyon a été contactée. En l’absence de son commandant, elle se refuse à tout commentaire avant lundi matin.