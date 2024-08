Deux alpinistes sont décédés en escaladant le Cervin

Deux alpinistes ont fait une chute mortelle au Cervin (VS). Une enquête est en cours pour éclaircir les causes de leur décès.

Des alpinistes sont décédés alors qu'ils tentaient d'escalader le Cervin.

ATS Agence télégraphique suisse

Deux alpinistes ont fait une chute mortelle de plus de 1000 mètres mercredi au Cervin (VS). Ces deux personnes, dont l'identification est en cours, étaient parties tôt le matin de la cabane du Hörnli dans le but d'escalader le Cervin par l'arête du même nom. Ne les voyant pas revenir, des tiers ont alerté les secours.

Lors du vol de reconnaissance effectué jeudi par Air Zermatt, les secouristes ont localisé deux personnes inanimées dans la face nord de la montagne, a indiqué vendredi la police cantonale valaisanne dans un communiqué. Une intervention a permis de récupérer les corps.

Pour des raisons que l’enquête tentera de déterminer, les deux alpinistes ont manifestement fait une chute de plus de mille mètres, selon les forces de l'ordre. Une instruction est en cours.