Une bagarre a éclaté samedi aux alentours de 03h00 à Bâle. Un barman et un homme qui a tenté de s'interposer ont fini gravement blessé.

Il tente de s'interposer et finit gravement blessé

ATS Agence télégraphique suisse

Deux personnes ont été grièvement blessées dans la nuit de vendredi à samedi à Bâle, à la suite d'altercations. Le premier est un barman et le second un passant appelé à la rescousse qui a voulu s'interposer. Les trois auteurs présumés ont été arrêtés plus tard dans la nuit.

Une dispute a éclaté sur le coup de 03h00 devant un bar de la Steinenvorstadt quand trois hommes sont arrivés alors que le barman était en train de nettoyer. Après une altercation verbale, le barman, un Allemand de 43 ans, a soudain été grièvement blessé par un «objet dangereux», a indiqué le ministère public. Ce dernier ignorait encore samedi matin de quel objet il s'agit; le barman présentait des coupures.

Trois suspects interpellés

Les trois personnes ont pris la fuite en direction d'un parking. Appelé à l'aide par le barman, un Suisse de 50 ans les a suivis. Sur le parking, il a été roué de coups et blessé, a ajouté le ministère public dans un communiqué.

Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital par les services sanitaires. Plus tard dans la nuit, la police a arrêté les trois auteurs présumés. Selon le communiqué, il s'agit de trois Néerlandais âgés de 18, 22 et 23 ans.

Le motif de l'altercation n'était pas connu samedi, a indiqué Rene Gsell, porte-parole du ministère public, à l'agence de presse Keystone-ATS. Tout comme la nature de l'objet dangereux, la question du motif était en cours d'éclaircissement.