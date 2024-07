1/6 Quatre alpagas ont temporairement été des collaborateurs de la Poste à Härkingen (SO).

Lea Hartmann

Non, les facteurs ne livreront pas le courrier à dos d'alpagas. Mais ne soyez pas déçus, la Poste mise sur ces animaux duveteux pour une autre tâche: ils remplacent désormais les tondeuses à gazon. Comme l'entreprise le fait savoir, quatre alpagas mâles ont récemment été utilisés pour débroussailler une pente près du centre de tri du courrier et des colis à Härkingen (SO). Ils sont restés trois semaines au service du géant jaune.

Selon la Poste, le recours à ces animaux s'explique par la difficulté d'utiliser une machine sur ce terrain escarpé. Auparavant, la pente était tondue à l'aide d'un coupe-bordure, mais la Poste a essayé pour la première fois avec des alpagas l'année dernière. A l'avenir, les animaux, qui vivent dans une ferme du nord-ouest de la Suisse, continueront à rendre service au centre d'Härkingen.

Les animaux qui paissent ont en outre d'autres avantages. Ils favorisent la biodiversité, explique la porte-parole de la Poste Aline Galliker. «Les alpagas ne mangent pas l'herbe partout en même temps. Ainsi, la prairie peut repousser naturellement.» De plus, les alpagas ménagent les insectes et les vers, car ils coupent l'herbe beaucoup plus délicatement qu'une machine. C'est donc bon pour la nature – et pour l'image de la Poste.

Les CFF ont également des collaborateurs à quatre pattes depuis de nombreuses années. Les moutons qui broutent les talus difficiles d'accès étaient devenus célèbres dans le monde entier lors du lancement du projet en 2015. Même les États-Unis ont fait des reportages sur ces «tondeuses à gazon» laineuses. Les transports publics bâlois et de nombreuses communes utilisent également des ovidés pour entretenir le paysage. A Winterthour, un projet pilote est en cours depuis cet été.