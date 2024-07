Une femme meurt dans l'incendie de son propre appartement à Vevey

Une enquête est en cours pour déterminer la cause exacte du décès de la résidente. (Image symbolique)

ATS Agence télégraphique suisse

Vendredi 19 juillet, peu avant 9h30, la centrale de la police vaudoise (CVP) a été informée qu'un incendie s'était déclaré à Vevey, à l'avenue de Gilamont. Les secours sont rapidement arrivés sur place et ont constaté qu'un appartement d'un immeuble de cinq étages était en flammes, selon un communiqué.

A l'intérieur de l'immeuble, les pompiers ont découvert une personne inanimée. Il s'agissait de l'occupante de l'appartement, une Suissesse âgée de 75 ans. Aucune autre personne n'a été victime de cet événement. Il n'a pas été nécessaire d'évacuer le bâtiment, précise encore le communiqué.

Incendie d'origine criminelle

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie serait d'origine criminelle. Un ressortissant égyptien de 39 ans, sans domicile fixe et qui connaissait la victime, a été arrêté et se trouve en détention provisoire. Une enquête est en cours, notamment pour déterminer les causes et les circonstances du décès.

L'événement a nécessité l'intervention des pompiers du SDIS Riviera, de patrouilles de Police Riviera (ASR), d'une ambulance ASR, de la gendarmerie, d'inspecteurs de la cellule incendie et de la brigade médico-légale de la police de sûreté.