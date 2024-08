La star du rap français Ninho s'affiche avec un maillot du Lausanne-Sport!

Kingzer (à gauche) et Ninho, deux rappeurs aux couleurs du Lausanne-Sport.

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

Avant sa rencontre face à Champel, ce dimanche 18 août à 14h30, le FC Lausanne-Sport (LS) peut compter sur un soutien inattendu. La star du rap français Ninho s'affiche sur les réseaux sociaux avec les couleurs du club de football de la capitale vaudoise.

Deux clichés ont été publiés sur Instagram par l'artiste lausannois Kingzer. On y voit ce dernier avec le maillot classique bleu et blanc, tandis que l’artiste le plus titré de l’histoire de l’industrie musicale française porte le tricot vert et blanc utilisé à l'extérieur.

Ce n'est pas la première fois que le rappeur romand — dont le featuring avec son mentor avoisine les 5 millions de vues sur YouTube — apporte son soutien au club de sa ville. Peu avant son concert à Paléo, en 2022, Kingzer avait d'ailleurs donné rendez-vous à Blick… au stade de la Tuilière.