Un jeune homme de 18 ans arrêté pour deux cambriolages en Valais

Un jeune homme de 18 ans a été arrêté et placé en détention provisoire pour le cambriolage d'un établissement de restauration et d'une station-service à Brigue-Glis (VS).

Un restaurant et une station-service

Un restaurant et une station-service

Un établissement de restauration et une station-service ont été cambriolés la semaine dernière dans la nuit du 21 au 22 août à Brigue-Glis (VS).

ATS Agence télégraphique suisse

Un établissement de restauration et une station-service ont été cambriolés la semaine dernière dans la nuit du 21 au 22 août à Brigue-Glis (VS). Un auteur présumé, âgé de 18 ans, a été interpellé et placé en détention provisoire.

Cette nuit-là, la police cantonale, informée de ces deux cambriolages, met en place «un important dispositif de recherche», indique-t-elle mardi dans un communiqué. Elle peut compter sur l'appui l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ainsi que d'un maître-chien.

Lorsque tôt le matin, un individu prend la fuite à la vue d’un véhicule de service de la police, la patrouille se lance à sa poursuite puis, procède à son interpellation. «Dans un sac en bandoulière qu'il portait, les policiers ont découvert le butin issu des vols commis précédemment», racontent les forces de l'ordre.

D'autres cambriolages

Une instruction a été ouverte. Les investigations doivent notamment établir si ces deux vols ont un lien avec onze autres cambriolages, en partie similaires, commis dans le Haut-Valais et le Valais central, dans la nuit du 20 août.

«Le butin total de ces treize affaires est composé autant d'argent que d'objets divers (téléphones, nourriture, etc.) selon les entreprises cambriolées», précise à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale. Les dommages liés aux effractions se montent eux «à plusieurs milliers de francs».

Sécurisation et coffre-fort

Pour réduire le risque de cambriolage, la police rappelle aux entreprises de sécuriser toutes les fenêtres, portes, entrées secondaires, fenêtres de cave et soupiraux, d'éclairer les entrées principales et secondaires, d'installer éventuellement un système d'alarme ou une surveillance vidéo à l'intérieur du bâtiment et de conserver les objets de valeur en sécurité dans un coffre-fort bancaire ou dans un coffre-fort emmuré avec une serrure à combinaison.