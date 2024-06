Un jeune de 16 ans tabassé dans un quartier chaud de Genève

Un garçon de 16 ans s'est fait agresser le soir du vendredi 14 juin à Thônex, dans le canton de Genève, par cinq ou six autres jeunes. Un membre de l'UDC aurait été témoin de la scène, qui s'est déroulée dans son quartier.

Ça s'est passé peu avant minuit, le vendredi 14 juin, à Thônex, dans le canton de Genève. Un garçon de 16 ans a été agressé par cinq ou six autres jeunes à l'Avenue Tronchet, au niveau du numéro 30, indique «20 minutes».

Un élu municipal de l'Union démocratique du centre (UDC) à Thônex, Sébastien Thomas, aurait été témoin de la scène, raconte-t-il à nos confrères. En regardant par la fenêtre, le politicien aurait vu «cinq ou six jeunes qui en tabassent un autre, au sol, sur la rampe d'accès au garage». Il serait descendu pour s'interposer dans la rixe.

«Menaces de mort»

Toujours d'après Sébastien Thomas, une dizaine de garçons auraient ensuite pris la fuite en scooters, avec des plaques d'immatriculation genevoises et françaises. Alors que la victime était à terre, «en sang, le nez cassé», dépouillée de son téléphone, de son porte-monnaie et de ses chaussures, d'après l'élu.

Avant que les forces de l'ordre n'arrivent, la victime aurait été rejointe par un ami et trois voisins. C'est alors que trois des agresseurs seraient revenus sur place, indique Sébastien Thomas à nos confrères, proférant «des menaces de mort».

Lorsque la police a débarqué, ils auraient pris la fuite pour de bon. La porte-parole des forces de l'ordre genevoises, Tiffany Cudré-Mauroux, a confirmé à «20 minutes» que des agents sont intervenus vendredi soir à l'avenue Tronchet. Et la communicante de préciser: «Une enquête étant actuellement en cours, aucun autre commentaire ne sera fait.»

Thônex c'est le Bronx?

À rappeler que la commune genevoise de Thônex est de plus en plus fréquemment le théâtre de ce type d'événement. En 2023, un certain nombre de faits divers qui s'y sont déroulés ont été médiatisés, dont celui d'un jeune de 18 ans poignardé à mort par un mineur.

Toujours en 2023, 56 rixes et agressions ont été dénombrées dans la commune, contre sept en 2022. Les autorités avaient évoqué en mars dernier les méfaits d'une bande de «jeunes acteurs multirécidivistes et connus».