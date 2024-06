Genève verse 372 millions à la France pour les frontaliers en 2024!

Le Canton de Genève va allouer 372 millions de francs à la France, pour soutenir les travailleurs frontaliers et les projets d'infrastructure. C'est 20 millions de plus qu'en 2023.

La douane de Bardonnex, séparant Genève de la France.

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Le Canton de Genève frappe fort avec un versement record à la France! Pour 2024, le Conseil d'État genevois a révélé mercredi 26 juin un montant de 372 millions de francs suisses, destiné aux français au titre de la compensation financière genevoise pour les frontaliers (CFG). C'est une augmentation notable de 20 millions par rapport à l'année précédente, où 352 millions avaient déjà été versés, rapporte la «Tribune de Genève».

Cette manne financière s'inscrit dans le cadre de l'accord de 1973 entre le Conseil fédéral et le gouvernement français. Elle a pour but de balancer les dépenses publiques engendrées par les résidents de l'Ain et de la Haute-Savoie qui exercent leur profession et paient leurs impôts à Genève.

1,212 milliard de francs prélevés

En 2022, l'impôt à la source, prélevé sur le revenu des travailleurs frontaliers, a atteint des sommets avec plus de 1,212 milliard de francs suisses collectés, rappelle le quotidien genevois. Après déduction de la CFG, le Canton et les communes se voient bénéficiaires de près de 669 millions de francs suisses, comme l'a souligné l'Exécutif genevois.

Ces sommes colossales sont utilisées avec stratégie par les autorités françaises, qui les investissent dans des projets d'infrastructure cruciaux comme le développement des transports, l'éducation ou encore la gestion de l'eau. Les décisions concernant la CFG sont le fruit de négociations bilatérales, orchestrées par le Comité régional franco-genevois.