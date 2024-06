1/10 Marco et Marianne pleurent leur fille Shayna, morte à 19 ans dans un accident à Frutigen (BE).

C'est un terrible accident qui s'est produit tôt dimanche matin à Frutigen (BE). Une piétonne a été percutée par une voiture et est décédée. Une autre piétonne a également été renversée et a dû être transportée à l'hôpital. La police cantonale bernoise a donné peu de détails sur l'accident: elle a simplement écrit que la défunte était une jeune femme suisse de 19 ans. Et que le propriétaire du véhicule avait été interpellé et conduit au poste de police pour des investigations supplémentaires.

Blick est parti à la recherche de cette jeune femme et son histoire. Elle s'appelait Shayna S.*, et était originaire de la région. Ses parents nous ont ouvert leur cœur sur cette lourde perte. «Nous allons bien, compte tenu des circonstances», déclare le père Marco H.*, désespéré mais serein. «Quand l'enterrement arrivera, tout remontera à la surface.» La mère, Marianne, est au bord des larmes. «Il manque tout simplement quelqu'un. Et Shayna ne rentrera plus jamais à la maison.»

Elle est allée voir un tournoi de foot

Samedi soir, la jeune fille de 19 ans s'est rendue au tournoi de foot de Frutigen. «Elle a encore dit 'au revoir' et y est allée avec des collègues, raconte son père Marco H. C'était une fille amusante qui aimait sortir.»

C'est sur le chemin du retour, vers 4 heures, que l'horreur s'est produite. La police ne leur a pas encore donné les détails de l'accident. «Nous savons seulement qu'elle était en route avec une amie, poursuit le père. A la hauteur du terrain de tennis, elles auraient toutes les deux été percutées par une voiture.» L'amie de sa fille aurait déclaré qu'elle n'avait pas vu de lumière, qu'elle avait été renversée et que Shayna avait ensuite disparu.

«Traînée sur un bon kilomètre»

Pendant que son amie était prise en charge puis emmenée à l'hôpital en ambulance, des recherches ont immédiatement été entreprises pour retrouver Shayna. Personne ne pouvait se douter que la jeune femme avait probablement été traînée sous la voiture le long de la route.

«C'est un endroit où il est interdit de circuler, a déclaré entre-temps son père. Elle a été traînée sur un bon kilomètre.» En effet, Shayna a été retrouvée morte sous la voiture près d'un parking de l'école de Kanderbrück.

Le père aussi la cherchait

Le père était parti lui-même à sa recherche. Il est arrivé à 9h30 vers la macabre découverte, mais a été bloqué par les policiers. «Quand j'ai voulu passer, j'ai été retenu.» Dix minutes plus tard, il a dû identifier la chaussure de sa fille sur une photo. «Qui était-ce et pourquoi?», demande le père. «Je n'en sais rien.» Interrogée par Blick, la police cantonale bernoise n'a pas souhaité donner plus d'informations sur le conducteur.

Ce dont le père est sûr, c'est que «Shayna était une jeune fille magnifique. Elle était pleine de vie.». L'année dernière, elle a terminé son apprentissage d'assistante en soins et santé communautaire (ASSC) à l'hôpital et a pu continuer à y travailler. «Et voilà qu'elle est décédée dans un tragique accident.» Son amie a été blessée au pied et doit encore rester à l'hôpital.

«On ne peut pas revenir en arrière»

La mère de Shayna est attérée. «C'est tout simplement horrible ce qu'il s'est passé.» Elle n'est pas en colère contre le conducteur. On peut toujours imaginer que l'on aurait fait différemment. Avec des si, on refait le monde. Mais «on ne peut pas revenir en arrière». C'est pour cela que les parents autorisent la publication d'une des dernières photos de leur fille.

Dimanche, les parents ont pu voir une dernière fois leur Shayna et lui faire leurs adieux. Son visage n'avait pas l'air si grave, confie le père Marco. Elle doit encore rester à la médecine légale. Ensuite, elle pourra être enterrée. «Où Shayna trouvera sa dernière demeure, nous ne le savons pas encore exactement.»

