Les restes de l'ouragan Kirk risquent de perturber notre météo ces prochains jours. Photo: DR

Marc Strüby

Une chose est sûre. Le temps sera clément ce week-end en Suisse et il faudra bien en profiter. Car une nouvelle séquence humide est attendue la semaine prochaine. Son origine est à trouver au beau milieu de l’océan Atlantique, où la saison des ouragans bat actuellement son plein.

Une dépression s’est formée il y a quelques jours à l’ouest des côtes africaines. Elle s’est très vite transformée en tempête tropicale, puis en ouragan, en cheminant en direction de l’ouest. Le nom de Kirk lui a alors été attribué.

Jeudi, ce cyclone tropical a atteint la catégorie 4 – sur les 5 que compte l’échelle de Saffir-Simpson – et a bifurqué en direction du nord, charriant avec lui des vents moyens de 230km/h. Il devrait garder son intensité jusqu’à dimanche, avant d’être aspiré par le courant d’ouest en atteignant les latitudes moyennes, selon les prévisions du National Weather Service américain.

Photo: National Hurricain Center

Quelles conséquences pour nous?

Bien qu’il perdra progressivement ses caractéristiques tropicales – avec sa symétrie presque parfaite et son cœur chaud – en se dirigeant vers l’Europe, cette dépression va fortement influencer le temps sur le Vieux Continent la semaine prochaine.

Où? Quand? Quoi? Comment? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais malgré l’incertitude, les restes de Kirk devraient avoir un impact significatif sur le nord du Portugal et la Galice, puis sur la France, où un fort coup de vent, voire une véritable tempête, est attendu sur une bonne partie du pays mercredi.

Encore de la pluie

Selon MétéoSuisse, cette dépression devrait également être associée à une nouvelle rivière atmosphérique, transportant d’importantes quantités d’humidité, et pourrait conduire à de fortes précipitations sur une bonne partie du sud et de l’ouest de l’Europe.

La Suisse ne devrait pas se trouver directement sur sa trajectoire, mais une période perturbée, avec du vent et de la pluie, est attendue entre mardi et mercredi. L’ouest du pays et le sud des Alpes valaisannes risquent d’être les plus touchés. Ces conditions perturbées devraient nous poursuivre jusqu’au week-end prochain, au moins. Un temps de saison.