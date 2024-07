La nouvelle campagne de Migros irrite les paysans

1/5 Dans une nouvelle campagne, Migros se présente comme le plus grand magasin fermier de Suisse.

Daniel Ballmer

«Bienvenue dans le plus grand magasin à la ferme de Suisse!» c'est ainsi que Migros fait la promotion de ses produits dans sa dernière campagne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela fâche les paysans. Le détaillant essuie de nombreuses critiques de la part du secteur agricole. «Est-ce une blague?», se demande par exemple l'organisation paysanne Uniterre. Par définition, la vente directe se fait sans intermédiaire et permet d'obtenir des prix équitables et rémunérateurs pour les producteurs.

La campagne de Migros est également très mal perçue par l'Union suisse des paysans. «Vraiment Migros, nous trouvons cela plutôt insolent», s'indigne l'Union suisse des paysans sur X.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La «Bauernzeitung» se montre aussi critique. Elle renvoie à l'intelligence artificielle ChatGPT, selon laquelle un magasin à la ferme est «un magasin qui se trouve généralement dans une ferme et qui est géré directement par l'agriculteur. Les produits agricoles y sont vendus directement aux consommateurs». Les magasins à la ferme offrent un lien direct entre les agriculteurs et les consommateurs. Ils encouragent ainsi souvent la consommation locale et l'appréciation de l'agriculture régionale.

Conçu comme un hommage

C'est précisément ce dernier point que la publicité voulait honorer, explique Migros à la «Bauernzeitung». Celle-ci met en évidence le vaste assortiment régional de denrées alimentaires produites localement, qui comprend environ 10'000 produits «de la région» provenant de plus de 5000 agriculteurs. «Il va de soi que notre intention n'a jamais été d'être irrespectueux», déclare une porte-parole. Celle-ci indique que la publicité aurait plutôt été conçue comme un hommage aux produits de l'agriculture suisse fabriqués dans la région: «Si nous avons heurté des sentiments avec cette publicité, nous aimerions nous en excuser.»

Migros est toutefois d'avis qu'elle remplit tout à fait les critères mentionnés pour un magasin à la ferme. En ce qui concerne la transparence, la porte-parole précise que l'origine des produits est publiée et que de nombreux produits frais peuvent être tracés jusqu'à la ferme. La saisonnalité est «un facteur très important».

Le géant orange ne semble toutefois plus tout à fait à l'aise avec sa campagne. Ainsi, l'Union des paysans explique également sur X que le détaillant souhaite adapter sa publicité là où cela est encore possible et renoncer à la deuxième vague prévue.