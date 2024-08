Une trentaine de veaux meurent dans un incendie à Ependes

Plusieurs veaux ont péri dans l'incendie d'un complexe agricole, ce mardi 20 août. (Image d'illustration)

Daniella Gorbunova Journaliste Blick

Le hangar d'un complexe agricole a été détruit par les flammes, ce mardi 20 août vers 21h45, indique la police. L'incendie n'a fait aucune victime... hormis des animaux.

Les exploitants du domaine ont pu évacuer une partie des bovins qui se trouvaient près du bâtiment en feu, mais une trentaine de veaux sont morts ou ont dû être euthanasiés à cause de leurs blessures. Le hangar, qui abritait du fourrage et des machines agricoles, a quant à lui été totalement détruit.

D’importants moyens en personnel et en matériel de sauvetage ont été déployés pour maîtriser le feu, notamment une septantaine de sapeurs-pompiers. Les investigations sont en cours pour identifier les causes de l’incendie. Le Ministère public a été avisé et le procureur de service a ouvert une instruction pénale.