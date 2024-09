1/4 Samedi, les températures vont atteindre les 30 degrés en Suisse. Et ce sera probablement la dernière fois de l'année.

L'été fut bref, mais intense. Après deux mois parfois caniculaires, soleil et chaleur semblent battre de l'aile, même si le beau temps persiste encore par endroit. La barre des 30 degrés devrait encore être franchie vendredi et samedi par endroits. Mais il s'agira ni plus ni moins que des derniers jours de l'été.

Dimanche marquera en effet l'avènement de l'automne. Les températures devraient ainsi chuter à 24 degrés, voire 22 dans le pire des cas. «L'après-midi, les orages et les averses vont se multiplier», explique Roger Perret de Meteo News à Blick. La pluie est attendue sur une grande partie du territoire, en particulier dans les Préalpes et au sud, ajoute le météorologue.

Possible arrivée de l'hiver dans les montagnes

Le début de la semaine prochaine sonnera définitivement le glas de la chaleur estivale. «Dès lundi, il fera sensiblement plus frais, avec des températures inférieures à 20 degrés. Le temps sera instable et automnal», fait savoir Roger Perret.

La pluie et les températures fraîches prédomineront la semaine prochaine. «A partir de jeudi, le temps sera encore plus frais. En montagne, la limite des chutes de neige pourra descendre en dessous des 1500 mètres par endroits. Une arrivée de l'hiver dans les régions montagneuses les plus élevées est déjà presque assurée», poursuit le météorologue.

Les conseils d'un expert pour le week-end

Aux origines de ce grand bouleversement, une zone de basse pression au-dessus du golfe de Gascogne qui se dirige vers la mer du Nord et qui apporte des masses d'air froid en Europe centrale. «Mais le véritable coup de froid n'interviendra qu'à partir de jeudi, il fera alors nettement plus frais», ajoute l'expert météo. Ce dernier précise que la pluie à venir sera une véritable bénédiction pour la nature, notamment dans les régions sèches comme le Valais et les Grisons, où le risque d'incendie de forêt diminuera fortement.

L'été s'apprête donc à tirer sa révérence. «Il semble que les températures vont ensuite remonter légèrement, mais il ne fera certainement plus si chaud», prévient Roger Perret.

Alors si vous souhaitez faire une dernière baignade ou une ultime excursion en montagne avant que l'automne ne prenne ses quartiers, il vaut mieux vous y prendre rapidement. «Cela vaut la peine de partir en montagne le samedi ou de passer une journée au bord de l'eau. La température de l'eau des lacs est généralement encore supérieure à 20 degrés, les lacs sont donc absolument adaptés à la baignade», conclut Roger Perret.