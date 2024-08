La chaleur persiste. Des températures de 25 à 30 degrés et des orages locaux marquent le mois de septembre. Les experts mettent en garde contre le risque d'incendie de forêt.

Le risque d'incendie est élevé à cause d'un mois de septembre qui s'annonce chaud!

Le risque d'incendie est élevé à cause d'un mois de septembre qui s'annonce chaud!

1/4 La Confédération met en garde contre le danger d'incendie de forêt en Suisse. Particulièrement dans les Grisons et en Valais.

Christina Benz

L'été météorologique se termine certes demain avec le début du mois de septembre, mais le temps estival ne s'en tient pas aux dates du calendrier. «L'été se poursuit infiniment», déclare Roger Perret de Meteo News à Blick.

Dans les jours à venir, la chaleur restera notre acolyte permanente. «Aujourd'hui et demain, il fera encore chaud avec des températures avoisinant ou dépassant même localement de peu les 30 degrés», prévoit le météorologue.

Risque de feux de forêt

Mais la Confédération met en garde, car le risque d'incendie de forêt est élevé dans certaines régions. L'Office fédéral de météorologie et de climatologie a décrété le niveau de danger 2 pour une grande partie de la Suisse et même le niveau de danger 3 sur 4 pour certaines parties des Grisons et du Valais.

«Le danger d'incendie de forêt, qui est actuellement fortement marqué en Valais et est assez important dans les Grisons, ne devrait guère évoluer dans les jours à venir. Les précipitations ne sont pas assez généralisées et persistantes, explique le météorologue. En Valais, la situation est déjà délicate», ajoute Roger Perret. Si l'on se trouve dans ces régions, il faut respecter l'interdiction de faire du feu et ne pas jeter de cigarette allumée ou d'allumettes.

Un mois de septembre exceptionnellement chaud

La semaine prochaine, la situation se poursuivra de manière similaire. De dimanche à mercredi, les températures resteront estivales. Les températures baisseront légèrement, mais resteront supérieures à 25 degrés.

Une dépression sur l'Irlande influence actuellement légèrement notre temps, c'est pourquoi il fera un peu moins chaud. «Localement, il y aura des averses et des orages, notamment dans les Alpes et le Jura, mais aussi de manière isolée en plaine», précise le météorologue. Mais à partir de jeudi, le soleil estival reviendra: des températures avoisinant les 30 degrés seront à nouveau possibles.

Publicité

«Comme l'année dernière, le début du mois de septembre est au-delà du raisonnable en termes de températures. Nous sommes clairement au-dessus de la moyenne. Les conditions sont réunies pour un mois de septembre très chaud», estime Roger Perret.

Le mois de septembre 2023 a été de loin le plus chaud depuis le début des mesures en 1864. Il est encore trop tôt pour dire si ce mois de septembre battra à nouveau un record. Mais le météorologue précise que le changement climatique rend beaucoup de choses possibles.