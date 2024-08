Des inondations meurtrières frappent l'ouest du Yémen

Le changement climatique accroît la fréquence et l'intensité des pluies saisonnières dans les régions montagneuses, dont une grande partie est contrôlée par les Houthis.

ATS Agence télégraphique suisse

Au moins 12 personnes ont été tuées à la suite des inondations provoquées par des pluies diluviennes dans l'ouest du Yémen, selon un nouveau bilan d'un média affilié aux rebelles houthis. Plus de 20 personnes sont portées disparues. «Douze corps ont été retrouvés ainsi qu'un enfant blessé parmi 33 personnes» disparues dans les inondations survenues la nuit dans la localité d'al-Mahwit, contrôlée par les Houthis, a affirmé la chaîne al-Massira, citant une source de la défense civile.

La police locale avait fait état plus tôt de 24 personnes portées disparues après des glissements de terrain et des éboulements rocheux ayant détruit au moins sept maisons. Les autorités houthies ont annoncé la formation d'un comité chargé de gérer la crise et affirmé avoir commencé à fournir de la nourriture et des abris aux familles touchées. Depuis fin juillet, des pluies diluviennes ont fait une soixantaine de morts et affecté 268'000 personnes au Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, selon les Nations unies.

Nouvelles précipitations attendues

De nouvelles précipitations intenses sont attendues dans les prochains mois dans le centre et l'ouest du territoire. «Les hauts plateaux du centre, les zones côtières de la mer Rouge et certaines parties des hauts plateaux du sud devraient être touchés par des niveaux sans précédent de plus de 300 millimètres» d'eau, a prévenu lundi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

L'ONU a affirmé au début du mois que 4,9 millions de dollars étaient nécessaires pour renforcer la réponse d'urgence aux conditions météorologiques extrêmes dans le pays déchiré par la guerre depuis plus d'une décennie. Le changement climatique accroît la fréquence et l'intensité des pluies saisonnières dans les régions montagneuses, dont une grande partie est contrôlée par les Houthis.

La guerre entre ces rebelles, soutenus par l'Iran, et le gouvernement, appuyé par une coalition dirigée par l'Arabie saoudite, a ravagé les infrastructures médicales et rendu des millions de Yéménites dépendant de l'aide humanitaire.