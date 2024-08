Un important incendie provoque d'épaisses fumées noires sur Genève

Etienne Daman Journaliste Blick

Un important incendie s'est déclaré jeudi après-midi à Satigny (GE), indique «20 minutes» en début de soirée. Le feu a provoqué une fumée visible sur une bonne partie de la ville de Genève

Le centre de recyclage Serbeco SA est la proie des flammes depuis 17h30 environ, selon le média qui précise: «Un gros dispositif de pompiers est sur place pour venir à bout de ce sinistre, qui 'va durer plusieurs heures'». Il n'y aurait pour l'instant pas de risque de propagation pour les entreprises environnantes.

Alertswiss recommande aux personnes directement exposées de fermer leurs portes et fenêtres et d'arrêter la ventilation et la climatisation. Elles sont également appelées à éviter une exposition trop importante.