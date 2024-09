La commission d'enquête parlementaire sur le rachat de Credit Suisse par UBS a décidé de déposer une nouvelle plainte pénale contre inconnu. Ueli Maurer aurait rencontré à plusieurs reprises et en toute discrétion les patrons de la BNS et de Credit Suisse.

Le rachat de Credit Suisse par UBS en 2023 a secoué la Suisse.

La commission d'enquête parlementaire (CEP) sur le rachat de Credit Suisse par UBS a décidé de déposer une nouvelle plainte pénale contre inconnu. La décision fait suite à un article de la «Sonntagszeitung» de dimanche dernier. S'appuyant sur un rapport de la CEP, le journal dominical avance que l'ancien ministre des Finances Ueli Maurer aurait régulièrement et en toute discrétion rencontré le patron de la Banque nationale suisse (BNS) Thomas Jordan et le président de Credit Suisse Axel Lehmann, avant l'effondrement de la banque. Et cela, sans qu'aucun procès-verbal n'ait été établi.

Dans un communiqué publié jeudi, la CEP indique qu'en général, elle ne commente pas les informations prétendument tirées de son enquête en cours. Personne n'ignore que la confidentialité et l'obligation de garder le secret s'appliquent à ses travaux, écrit-elle. Les infractions peuvent faire l'objet de sanctions pénales.

Il s'agit de la deuxième plainte pénale déposée par la CEP. En février, elle avait déjà déposé une plainte pénale contre inconnu auprès du Ministère public de la Confédération, à la suite d'articles sur le contenu présumé de certaines auditions ainsi que sur la décision de déposer une plainte pénale.

Rapport avant la fin de l'année

Par ailleurs, la CEP a informé qu'elle prévoit de publier son rapport final avant la fin de l’année. La commission est en train de finaliser ses constatations et ses recommandations.

Ces derniers mois, elle a procédé à une analyse approfondie de différents sujets et a intégré à son rapport les informations recueillies. Elle a récemment mis sa version des faits en consultation auprès des autorités et des organes concernés ainsi que des personnes auditionnées.