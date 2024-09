Rencontres entre Ueli Maurer et Credit Suisse Les autorités fédérales traquent les élus qui ont osé se confier à la presse

On l'apprenait dimanche: l'ex-conseiller fédéral Ueli Maurer a rencontré secrètement les présidents de la BNS et de Credit Suisse avant la chute de la banque. A Berne, on s'active désormais pour retrouver et sanctionner les élus qui ont fait fuiter l'information.