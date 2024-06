Avec la fermeture de l'A13, l'itinéraire d'évitement nord-sud probablement le plus important est supprimé pour une durée indéterminée. Le Touring Club Suisse (TCS) explique l'impact de la suppression de cet itinéraire sur le trafic suisse, et donne des conseils.

1/7 L'A13, qui traverse la vallée de Misox, a été gravement endommagée par les intempéries.

Janine Enderli et Sebastian Babic

L'autoroute A13 a été balayée par les fortes intempéries dans le Misox. Sur une longueur de 200 mètres, un trou profond s'est formé dans l'asphalte. Des parties de la route se sont effondrées.

La circulation sera impossible pendant plusieurs semaines sur cette route jonchée d'éboulis, ce qui risque de créer des difficultés sur le trafic routier pendant les vacances d'été, car l'A13 est considérée comme un itinéraire d'évitement nord-sud très apprécié. Blick a voulu connaître l'ampleur réelle des conséquences auprès du Touring Club Suisse (TCS).

Encore plus de bouchons au Gothard

«Cet itinéraire est particulièrement intéressant pour les voyageurs en provenance de Suisse orientale et de l'agglomération zurichoise, explique Massimo Gonnella, porte-parole du TCS. Comme cet itinéraire sera probablement supprimé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il faut s'attendre à un trafic encore plus important au Gothard dans les prochains temps, d'autant plus que la période des vacances approche dans de nombreux cantons.» Le risque d'embouteillage déjà très élevé sur cette route sera encore aggravé.

Mais, en particulier le week-end, l'itinéraire du Gothard n'est pas toujours le plus rapide, selon Massimo Gonnella. «Selon le lieu de départ et d'arrivée, il est possible d'utiliser l'une des nombreuses routes de col. Tous les cols devraient être ouverts et praticables.» Tous les itinéraires montagneux sont répertoriés sur le site Internet du TCS.

Éviter les départs le week-end

Pour les voyageurs en provenance du nord-ouest de la Suisse, de la région de Berne et, dans certaines circonstances, de la région de Zurich, le trajet par le tunnel du Lötschberg s'impose. Avant de partir, il faudrait vérifier les temps d'attente au chargement des voitures.

Depuis le Valais, il est possible de se rendre en Italie par le col du Simplon ou par le chargement des voitures à travers le tunnel du Simplon. «Celui qui veut se rendre au Tessin peut aussi passer par le col du Nufenen», explique Massimo Gonnella. Il est également possible de se rendre en Italie par le Grand Saint-Bernard. Le tunnel est payant, la route du col est ouverte, mais la traversée de la montagne prend un peu plus de temps.

Massimo Gonnella souligne: «Il est très important de planifier le voyage au mieux et, si possible, d'éviter de partir le week-end. Si l'on veut traverser le Gothard le vendredi soir ou le samedi matin, il faut s'attendre à de longs temps d'attente.»

La moitié de l'A13 rouverte dans environ un mois?

Pour l'instant, il n'est pas possible de se risquer à un pronostic sur l'impact que pourrait avoir une fermeture à long terme de l'A13 sur l'A2. «La route cantonale dans le Misox sera rouverte dans un avenir proche. Ce tronçon devrait toutefois être évité par le trafic de transit et en particulier par les poids lourds, car la route doit avant tout servir à la population locale», souligne l'expert.

Guido Biaggio, vice-chef de l'Office fédéral des routes (OFROU), a indiqué dimanche à la SRF qu'une moitié de l'A13 pourrait être à nouveau praticable dans environ trois à quatre semaines.