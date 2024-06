Le glissement de terrain dans le Misox a provoqué l'effondrement de 200 mètres d'autoroute. On ne sait pas quand l'A13 sera à nouveau praticable. Les premières évaluations des dégâts sont en cours, tandis que le trafic est dévié.

A cause des pluies, les réparations de l'A13 aux Grisons dureront des mois

1/5 Un énorme glissement de terrain dans le Misox (GR) a ébranlé la Suisse.

Melissa Müller

A la suite du glissement de terrain dans le Misox (GR), l'A13 a été grièvement endommagée ce week-end. Un porte-parole de la police cantonale des Grisons a déjà déclaré à Blick qu'une remise en état pourrait prendre des mois.

L'Office fédéral des routes (OFROU) donne à présent des précisions. Le porte-parole Lorenzo Quolantoni explique à Blick que les premiers travaux pourraient commencer dès lundi, si la météo le permet. «Cela dépendra du niveau d'eau de la rivière, il doit être suffisamment bas, car il en va de la sécurité des ouvriers.»

200 mètres d'autoroute détruits

On ne sait pas encore quand l'A13 sera à nouveau opérationnelle, «mais on ne parle pas de jours», prévient Lorenzo Quolantoni. Ce sont plus de 200 mètres d'autoroute qui se seraient effondrés.

Et il y a des dégâts mineurs à plusieurs autres endroits. Toujours est-il que «nous avons pu évaluer l'état du pont de Buffalora, et une première estimation ne permet pas de conclure à des dommages plus importants».

Montant des dégâts matériels encore incertain

Il n'est actuellement pas possible de chiffrer le montant des dommages matériels occasionnés. Actuellement, des évaluations seraient encore en cours afin de déterminer l'ampleur des dégâts ainsi que les travaux de réparation nécessaires. «Ces travaux sont également rendus difficiles par les conditions météorologiques», souligne Lorenzo Quolantoni.

L'OFROU informe en outre que le trafic de transit en direction du sud sera dévié par l'A2 (Gothard). Les riverains devraient en revanche emprunter l'A13 entre Thusis sud et le San Bernardino. Pour les habitants qui vivent dans la région directement touchée par l'effondrement, un itinéraire alternatif est actuellement à l'étude en collaboration avec les autorités locales.