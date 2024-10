Le troisième pilier pourrait bientôt être super taxé

La Confédération envisage de taxer plus lourdement le troisième pilier pour combler ses finances. Si la gauche soutient cette mesure, la droite craint un affaiblissement du système de prévoyance vieillesse.

Trois à quatre fois plus que maintenant!

Finis, les avantages fiscaux en récupérant son 3ème pilier à la retraite? La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter y serait favorable. Photo: Keystone

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Pour équilibrer le budget de la Confédération, l’idée de taxer davantage le troisième pilier prend de l’ampleur. Cette réforme pourrait doubler ou même quadrupler l'impôt au moment de percevoir ce capital vieillesse!

Elle est soutenue par la conseillère fédérale libérale-radicale Karin Keller-Sutter et des experts. Selon la gauche, cette mesure toucherait principalement les hauts revenus et permettrait d'engranger 250 millions de francs supplémentaires par an, rapporte la Radio télévision suisse (RTS).

Enrichir les banques

La gauche estime ainsi qu'il faudrait renforcer le premier pilier, soit l'AVS. Pour elle, le 3ème pilier enrichit surtout les assurances et les banques.

Sans surprise, cette proposition inquiète la droite. Michael Buffat, conseiller national vaudois de l'Union démocratique du centre (UDC), estime que la suppression des avantages fiscaux dissuaderait les Suisses de contribuer au troisième pilier, mettant en danger l'ensemble du système de retraite.