Pour faire des économies, l'Hôpital fribourgeois va supprimer des postes

L'Hôpital fribourgeois (HFR) lance un processus interne pour réduire son déficit en vue d'établir le budget 2025 (photo prétexte).

ATS Agence télégraphique suisse

L'Hôpital fribourgeois (HFR) va devoir économiser 15 millions de francs pour 2025. Des suppressions de postes sont donc prévues. Le contexte financier reste marqué par les effets de l’inflation, a relevé jeudi l'HFR qui se prépare à un exercice budgétaire 2025 «exigeant». L'établissement constate que les efforts entrepris au cours des derniers mois pour atteindre l’objectif d’équilibre fixé dans le plan à quatre ans 2024-2027 seront insuffisants.

Le Conseil d’administration a donc mandaté la direction pour qu’elle établisse un plan de réduction des charges pérenne d’un montant de 15 millions de francs pour 2025 et de 60 millions à l’horizon 2027-2028 par des mesures sur les charges et les revenus. Ces réductions touchent la masse salariale. Les demandes de réductions concernent également les charges de matériel et les autres charges d’exploitation. L'HFR avait bouclé son exercice 2023 avec un déficit important.