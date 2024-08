Utiliser une escale comme destination finale pour économiser, une bonne idée?

Ceux qui ont un budget serré, mais qui veulent quand même explorer le monde, doivent faire preuve d'inventivité. De nombreuses astuces et conseils différents circulent. Mais l'astuce de voyage «skiplagging», qui promet des vols bon marché, peut vite coûter cher.

Plus de vols sont moins chers que peu de vols. Qui l'aurait cru? L'astuce économique du «skiplagging» consiste à réserver un vol avec escale, l'escale étant la véritable destination. Le vol de correspondance n'est alors pas pris. Cela permet d'économiser de l'argent, mais peut avoir des conséquences si cela se passe mal, comme l'écrit «t-online». Blick a demandé quelle était la position de Swiss sur cette pratique.

«Nous avons connaissance de cas isolés, mais nous ne constatons ni accumulation ni nécessité d'agir», explique Michael Pelzer, porte-parole de Swiss. Dans le système, un statut de no-show est automatiquement noté lorsqu'un passager ne se présente pas à un vol. Malgré tout, Swiss souhaite protéger son système tarifaire contre les abus, ce qui peut avoir des conséquences.

Des conséquences désagréables

Si l'on est pris en flagrant délit de skiplagging par la compagnie aérienne, cela peut être désagréable et coûteux. Les compagnies aériennes n'apprécient pas du tout cette astuce. En effet, elles perdent de l'argent si le deuxième vol de l'itinéraire n'est pas effectué et que l'avion n'est pas rempli. Les conséquences peuvent être multiples: il se peut que l'on doive payer en plus le prix total du vol direct. La compagnie aérienne peut également interdire l'accès à d'autres vols.

Swiss se réserve le droit de recalculer le prix du trajet effectivement effectué et de prélever des frais de modification. «Nous nous réservons toutefois le droit d'envisager d'autres mesures en cas de non-respect systématique des conditions acceptées lors d'une réservation», souligne Michael Pelzer.

Pourquoi plus de vols coûtent-ils moins cher?

Cela semble illogique, mais il y a des raisons. L'offre et la demande déterminent le prix. Les vols avec escale sont importants pour les compagnies aériennes. «En général, les clients ne choisissent les correspondances que si elles sont moins chères que les liaisons directes. Mais pour les compagnies aériennes en réseau, ces passagers en correspondance sont importants pour remplir une ligne et pouvoir l'exploiter de manière rentable», explique Michael Pelzer.

Mais attention: les passagers en escale sur un vol font baisser les prix pour tous les passagers, même ceux qui ont un vol direct. «Nos passagers peuvent avoir accès à une large offre, car les passagers en transfert voyagent expressément avec des billets moins chers et contribuent ainsi à l'utilisation et à la rentabilité de la ligne», explique Michael Pelzer. Si de nombreux passagers ratent délibérément leur vol, une liaison aérienne n'est pas rentable et est annulée par les compagnies aériennes.